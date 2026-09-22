Economia

Europa e mafia: quando le dimensioni contano

Un dettaglio burocratico ha moltiplicato i centimetri del contante e complicato la vita ai clan più di molte operazioni antimafia

di Andrea Fiore - 22 Settembre 2026

La criminalità organizzata non ha mai avuto grandi dubbi esistenziali. Il suo unico vero pensiero fisso è sempre stato uno solo: dove infilare i soldi.

Per anni è stato facile. Esisteva il pezzo da 500 euro: una benedizione divina per i criminali. Pochi fogli, valore pazzesco e spazio zero. Tre milioni di euro si portavano in giro con un trolley. Una vera pacchia basata sulla fisica elementare.

Poi, dal nulla, ci si è messa l’Europa. Utilizzando per sbaglio la peggior arma letale del pianeta: la burocrazia. Riunioni a Bruxelles, circolari fiscali e direttive anti‑riciclaggio. E così: la banconota viola sparisce.

Risultato? La BCE ne ha azzeccata una per puro caso, mettendo in difficoltà i clan tra un timbro e una direttiva tecnica fatta quasi per abitudine.

Improvvisamente, i boss si sono ritrovati sommersi dai pezzi arancioni da 50. E tre milioni non sono più un trolley, ma un muro. A Caivano ne sanno qualcosa, con quel contante usato quasi come isolamento termico che rappresenta a pieno il disagio creato alla criminalità organizzata.

Oggi, per spostare “due lire”, servono i furgoni dei traslochi, i garage enormi e una logistica da ditta di spedizioni. Ogni trasporto è un rischio, ogni nascondiglio è troppo piccolo.

L’inconsapevole macchina burocratica del vecchio continente, è la prova lampante che: a volte la storia non la cambiano gli eroi o le grandi inchieste, ma un funzionario europeo fissato per la modulistica fiscale.

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