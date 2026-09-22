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Miss Italia 2026 è Sarah Rizea: chi è la 18enne atleta della Nazionale di nuoto artistico

Originaria di Vado Ligure, in provincia di Savona, Sarah Rizea ha superato le altre 15 finaliste, conquistando il primo posto nella classifica stilata da quattro coach esperti del mondo dello spettacolo

di Redazione - 22 Settembre 2026

Sarah Rizea è Miss Italia 2026. La 18enne ligure, atleta della Nazionale di nuoto artistico e delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha conquistato la corona nell’ottantesima edizione del concorso di bellezza. L’incoronazione è avvenuta nella serata di ieri nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa, al termine della finale condotta da Giulia Salemi. Originaria di Vado Ligure, in provincia di Savona, Sarah Rizea ha superato le altre 15 finaliste, conquistando il primo posto nella classifica stilata da quattro coach esperti del mondo dello spettacolo. La giovane, che rappresentava la Liguria con il titolo di Miss Liguria, raccoglie così l’eredità di Katia Buticchio, vincitrice della precedente edizione.

Chi è Sarah Rizea

Diciotto anni, studentessa universitaria e atleta di alto livello, Sarah Rizea è riuscita a conciliare gli impegni sportivi con il percorso che l’ha portata alla conquista del titolo di Miss Italia. Come sottolineato nella scheda pubblicata sul sito ufficiale di Miss Italia, Sarah porta con sé coordinazione, presenza scenica e resistenza mentale. Caratteristiche maturate durante gli allenamenti in vasca e che possono trasformarsi in strumenti espressivi anche davanti alle telecamere. Per la nuova reginetta, dunque, la vittoria rappresenta un importante traguardo che si aggiunge al suo percorso sportivo e universitario, aprendo nuove prospettive anche nel mondo dello spettacolo.

Le altre finaliste di Miss Italia 2026

La finale dell’ottantesima edizione di Miss Italia ha visto sfidarsi 16 concorrenti, valutate da quattro coach del mondo dello spettacolo. Alle spalle di Sarah Rizea si è classificata Michela Meli, 21 anni, rappresentante del Lazio, laureanda in Scienze dell’alimentazione, che ha conquistato il secondo posto. Terza posizione per Sara Genova, 20 anni, rappresentante della Calabria, studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e pallavolista in Serie B a Corigliano Rossano. Un podio che vede protagoniste tre giovani donne impegnate, accanto al percorso nel concorso di bellezza, negli studi universitari e nello sport agonistico.