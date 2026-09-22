Sociale

Dove finisce la famiglia e dove interviene lo Stato

La libertà educativa dei genitori incontra inevitabilmente dei limiti ed è diritto delle Istituzioni di sostituire le proprie valutazioni

di Loretta Cardoni - 22 Settembre 2026

Il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” ha riportato al centro del dibattito una questione che va ben oltre il singolo procedimento giudiziario: quali sono, nel nostro ordinamento, i limiti dell’intervento dello Stato nella vita familiare e, soprattutto, quali sono i poteri effettivi dei servizi sociali nei confronti dei genitori? Una domanda che merita una risposta non emotiva, ma giuridica.

Il punto di partenza è la Costituzione. L’art. 30 stabilisce che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”. Non si tratta quindi di una semplice facoltà, la responsabilità educativa appartiene innanzitutto alla famiglia. Il principio trova una precisa conferma nel codice civile: L’art. 316 stabilisce che entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale di comune accordo e che sono a stabilire la residenza abituale del minore e ad assumere le scelte relative alla sua istruzione e alla sua educazione.

Questo significa che lo Stato non dispone di un generale potere di sostituzione nelle scelte educative della famiglia. Ma la responsabilità genitoriale non è neppure un potere assoluto e insindacabile. Il criterio fondamentale è la tutela del minore. La legge 184 del 1983, intitolata significativamente “Diritto del minore ad una famiglia”, afferma all’articolo 1 che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

È un principio particolarmente importante perché stabilisce anche un preciso compito per le istituzioni: Stato, Regioni ed enti locali devono sostenere i nuclei familiari a rischio attraverso interventi di aiuto e sostegno, proprio allo scopo di prevenire l’abbandono e consentire al minore di rimanere nella propria famiglia. La stessa norma precisa che persino le condizioni di indigenza dei genitori non possono costituire, da sole, un ostacolo al diritto del minore alla propria famiglia. Il legislatore, dunque, costruisce un sistema nel quale l’intervento pubblico dovrebbe innanzitutto avere una funzione di sostegno, non di sostituzione della famiglia.

Quando però la famiglia non è in grado di assicurare adeguatamente la crescita e l’educazione del minore, la legge prevede strumenti di protezione più incisivi. Ed è qui che entra in gioco l’autorità giudiziaria. Il codice civile prevede diversi livelli di intervento.

L’art. 330 disciplina la decadenza della responsabilità genitoriale. Il presupposto è una violazione o trascuratezza dei doveri genitoriali, oppure un abuso dei relativi poteri, che provochi un grave pregiudizio al figlio. In presenza di gravi motivi, il giudice può anche disporre l’allontanamento del minore dalla residenza familiare oppure del genitore o convivente responsabile di maltrattamenti o abusi. L’articolo 333 introduce invece una soglia diversa.

Quando la condotta dei genitori non è tale da determinare la decadenza prevista dall’articolo 333, ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, è il giudice che può adottare i provvedimenti ritenuti convenienti, compreso, nei casi previsti, l’allontanamento del minore dalla famiglia. È una distinzione fondamentale.

La legge non dice che qualsiasi comportamento genitoriale non condiviso dalle istituzioni possa determinare l’allontanamento di un bambino. Individua invece presupposti giuridici legati al pregiudizio del minore. La questione centrale diventa quindi stabilire, caso per caso, quando una scelta familiare costituisca una legittima espressione dell’autonomia dei genitori e quando, invece, si trasformi in una situazione pregiudizievole per il figlio.

Il punto sul quale esiste però maggiore confusione nel dibattito pubblico è probabilmente il ruolo degli assistenti sociali, che non sono un’autorità giudiziaria e non hanno un potere generale di decidere come una famiglia debba vivere o come debba educare i propri figli.

Il servizio sociale svolge funzioni di osservazione, valutazione, sostegno, assistenza e vigilanza e può essere incaricato dall’autorità giudiziaria di svolgere specifici compiti nell’ambito della tutela del minore.

In particolare, nell’ambito dell’affidamento, la legge 184/1983 attribuisce al servizio sociale compiti di assistenza e vigilanza e prevede che esso riferisca all’autorità giudiziaria sull’andamento dell’affidamento e sulle condizioni del minore. Questo significa che la relazione del servizio sociale può assumere un peso significativo nel procedimento, ma non equivale, di per sé, a una decisione giudiziaria. Il servizio sociale può raccogliere elementi, osservare la situazione familiare, formulare valutazioni e segnalare eventuali criticità.

La decisione di limitare la responsabilità genitoriale o di disporre l’allontanamento del minore appartiene invece all’autorità giudiziaria, nei casi e secondo le procedure previste dalla legge. Esiste però un’eccezione legata alle condizioni di emergenza.

L’art. 403 del Codice civile consente alla pubblica autorità di collocare il minore in un luogo sicuro quando questi sia moralmente o materialmente abbandonato oppure sia esposto, nell’ambiente familiare, a un grave pregiudizio e pericolo per la propria incolumità psico-fisica e vi sia urgenza di intervenire.

Ma anche in questo caso la legge prevede un preciso controllo giudiziario: l’autorità che procede deve immediatamente informare il pubblico ministero e trasmettere entro 24 ore il provvedimento e la documentazione relativa all’intervento.

Non si tratta quindi di un potere amministrativo illimitato. È uno strumento emergenziale finalizzato alla protezione immediata del minore. Ma il punto su cui si dovrebbe concentrare l’attenzione è il principio di proporzionalità. L’intervento dello Stato nella vita familiare deve essere finalizzato alla tutela del minore e deve trovare fondamento in una situazione concretamente valutata. Esiste quindi una differenza sostanziale tra: un modello familiare semplicemente diverso da quello prevalente nella società e una situazione che determina un concreto pregiudizio per il minore.

La libertà educativa dei genitori incontra certamente dei limiti, non può tradursi in abbandono, maltrattamento, abuso, grave trascuratezza o esposizione del figlio a situazioni concretamente pregiudizievoli.

Ma allo stesso tempo, la tutela del minore non può trasformarsi automaticamente nel diritto delle istituzioni di sostituire le proprie valutazioni a quelle della famiglia ogni volta che quest’ultima adotta scelte educative, abitative o culturali non convenzionali. È proprio su questa linea di confine che si misura la correttezza dell’intervento pubblico. Il nostro ordinamento non pone dunque famiglia e Stato su due fronti contrapposti. La famiglia rappresenta il luogo naturale nel quale il minore deve crescere; lo Stato interviene quando quella famiglia non riesce, o non vuole, garantire adeguatamente i diritti del figlio. Il problema giuridico non è quindi stabilire se lo Stato abbia il diritto di intervenire. Quel diritto esiste.

La domanda è quando, perché e fino a che punto possa farlo. Ed è proprio qui che diventano fondamentali le garanzie procedurali, la motivazione dei provvedimenti, l’ascolto del minore quando previsto, la possibilità di contestare le decisioni e la distinzione dei ruoli tra servizi sociali, pubblica amministrazione, pubblico ministero e giudice.

Nel caso della “famiglia del bosco”, come in ogni altra vicenda che coinvolge l’allontanamento di un minore, il punto non dovrebbe dunque essere quello di stabilire preventivamente chi abbia ragione tra famiglia e istituzioni.

Il punto, molto più semplicemente, è verificare se ogni intervento sia stato adottato sulla base di un concreto pregiudizio per il minore, da parte dell’autorità competente, attraverso le procedure previste dalla legge e nella misura effettivamente necessaria alla sua tutela. È questo il confine giuridico tra tutela del minore e ingerenza nella famiglia.

Ed è un confine che, proprio perché riguarda contemporaneamente i diritti dei bambini, quelli dei genitori e i poteri dello Stato, merita di essere conosciuto prima ancora che giudicato.

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