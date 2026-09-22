Esteri

Il Tifone Dujuan devasta la costa orientale del Giappone

Il Giappone affronta ancora una volta la forza estrema dei fenomeni tropicali.

di Gianluca Pascutti - 22 Settembre 2026

@ANSAfoto

Il tifone Dujuan ha investito la costa orientale del Giappone con piogge estreme e venti violenti. Il sistema ha provocato morti, dispersi, frane e danni diffusi alle infrastrutture. Le autorità parlano di un bilancio in costante aggiornamento, con numeri ancora provvisori. Nelle prefetture di Chiba e Kanagawa si registrano le situazioni più gravi. Intere aree urbane hanno subito allagamenti, crolli di versanti e interruzioni dei servizi essenziali.

Vittime e dispersi nelle aree più colpite

Il passaggio del tifone Dujuan ha causato diverse vittime lungo la costa. In varie località si segnalano persone disperse dopo frane e smottamenti. Case sono state travolte da colate di fango in zone collinari e costiere. Squadre di soccorso lavorano senza sosta tra macerie, detriti e fango. La priorità resta individuare i dispersi e mettere in sicurezza le famiglie evacuate.

Piogge estreme e frane lungo la costa

Dujuan ha portato piogge eccezionali su ampie aree del Giappone orientale. In alcune isole e tratti costieri si sono registrati accumuli di pioggia da record. Le precipitazioni intense hanno innescato frane su versanti già saturi d’acqua. Strade, ponti e linee ferroviarie risultano danneggiati o interrotti. La combinazione tra pioggia, vento e mareggiate ha reso critiche molte infrastrutture.

Blackout e trasporti in tilt

Il tifone Dujuan ha provocato blackout in decine di migliaia di abitazioni. Le reti elettriche hanno subito guasti per caduta di alberi e linee danneggiate. Molti residenti sono rimasti senza luce e senza servizi di base per ore. Il settore dei trasporti è in forte difficoltà lungo la costa orientale. Sono stati cancellati numerosi voli interni e internazionali. Anche i collegamenti ferroviari hanno subito sospensioni e ritardi.

Allerta ancora alta e rischio nuovi fenomeni

Pur iniziando ad allontanarsi verso il Pacifico, il tifone Dujuan resta sotto stretta osservazione. Le autorità mantengono l’allerta per possibili nuove frane e allagamenti. I fiumi sono in piena e il terreno è ancora saturo di acqua. Il rischio di ulteriori cedimenti dei versanti rimane concreto nelle prossime ore.

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