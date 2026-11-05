Economia

Fuga dall’Ai, tracollo al Nasdaq: -5%

Terremoto sui mercati finanziari: il Nasdaq crolla trascinato dalle vendite sui titoli legati all’intelligenza artificiale. Le tensioni politiche negli Stati Uniti e i timori degli investitori pesano sul settore tecnologico, con ripercussioni anche sulle Borse europee.

di Pietro Pertosa - 5 Novembre 2026

Fuga dall’intelligenza artificiale: tracolla il Nasdaq e scendono, in maniera fin troppo vistosa, i titoli legati ai chip e all’Ai. Il mercato azionario americano inizia a fare i conti con i nuovi scenari politici del Paese. E, smaltita l’euforia dello tsunami blu, ora quel che resta è una corsa al ribasso per i titoli tech che vedono l’indice azionario cedere poco più del 4 per cento. E si tratta pure di un dato che risente di un certo recupero dal momento che le perdite avevano toccato il 5%. Un’illusione dal momento che, nella concitazione della seduta, la freddezza è tornata a dominare e a far flettere le contrattazioni.

Nasdaq, è tracollo: -4,9%

Le azioni di Nvidia stanno cedendo il 6,53%, quelle di Amd perdono il 13,89%. Tesla accumula quasi il 12 per cento di perdite, giù pure Alphabet (società madre di Google) che accusa perdite superiori al 3 per cento mentre Amazon vira minacciosamente sul segno meno a -4,35%. Bastano due dati per restituire il senso di quanto sta accadendo al Nasdaq adesso che la calma è tornata e la paura si impadronisce degli investitori. Il successo dei democratici, che hanno promesso di ostacolare i nuovi (e pure i vecchi) progetti di data center induce i mercati a una postura bearish. Si aspetta, si vende ciò che si può.

Non va meglio a Wall Street né a Milano

Se il Nasdaq tracolla, non va di certo meglio all’indice Dow Jones dove le perdite si attestano nell’ordine del 2,05 per cento. Male pure l’indice S&P 500 che risulta in calo del 3,14%. Le prospettive non appaiono per nulla confortanti. L’effetto della depressione sui mercati tech ha contagiato pure l’Europa e in particolare Milano. Dove i titoli tecnologici stanno collezionando perdite fin troppo vistose. St Microelectronics ha già perso oltre il 10%, Technoprobe cede il 10,26% e Prysmian flette del 4,43%.

Leggi tutte le news di Economia