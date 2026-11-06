Torino

Nuovo record per l’aeroporto di Torino: oltre 5 milioni di passeggeri con due mesi di anticipo

di Redazione - 6 Novembre 2026

L’ Aeroporto di Torino raggiunge un nuovo primato storico, superando già nei primi giorni di novembre il numero di passeggeri registrato nell’intero 2025. Lo scalo di Caselle ha infatti oltrepassato quota 5.006.169 viaggiatori, migliorando con quasi due mesi di anticipo il risultato dello scorso anno, che era stato il migliore di sempre.

Il 2026 si conferma così un anno particolarmente positivo per Torino Airport. Tutti i mesi, da gennaio a ottobre, hanno registrato un traffico superiore a quello degli stessi periodi del 2025. Particolarmente significativo il risultato di ottobre, che con circa 540mila passeggeri e una crescita del 25,6% su base annua è diventato il mese più trafficato nella storia dell’aeroporto. Un altro record è stato stabilito nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre, quando sono transitati 135mila viaggiatori.

A sostenere questa crescita contribuisce anche il potenziamento dei collegamenti aerei. La stagione invernale 2026-2027, iniziata il 25 ottobre, presenta infatti un’offerta senza precedenti per numero di rotte disponibili, grazie all’arrivo di nuovi voli, all’aumento delle frequenze e all’apertura della base Wizz Air.

Tra le destinazioni recentemente introdotte figurano Bilbao, Budapest, Bratislava e Sharm el Sheikh, mentre Wizz Air ha ampliato la propria presenza con collegamenti verso Malaga, Madrid e Lamezia Terme. Dal 1° dicembre sarà attivata anche la rotta per Napoli, seguita il 18 dicembre da quella per Suceava, in Romania. Restano inoltre operativi durante l’inverno alcuni voli inaugurati nella stagione estiva, tra cui quelli per Tirana, Roma Fiumicino e Salerno.

Un ruolo importante è riservato al turismo invernale, con nuovi collegamenti pensati anche per favorire l’arrivo di visitatori diretti nelle località sciistiche piemontesi. Si rafforzano in particolare i voli dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Lettonia e dal Regno Unito, con destinazioni come Varsavia, Praga, Riga, Glasgow Prestwick e Londra Gatwick.

Previsto anche un incremento delle frequenze su diverse rotte già consolidate, sia nazionali sia internazionali, tra cui Barcellona, Madrid, Valencia, Catania, Palermo e Napoli.

Complessivamente, il programma invernale dell’Aeroporto di Torino comprende 93 rotte verso 62 destinazioni, delle quali 46 internazionali e 16 italiane, con collegamenti che interessano 24 Paesi. Numeri che rafforzano il ruolo di Caselle nei collegamenti del Nord-Ovest e aprono la prospettiva di chiudere il 2026 con un ulteriore incremento del traffico passeggeri.

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