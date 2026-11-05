Economia

Pirelli ecco tutti i numeri della trimestrale

Ricavi fino a 6,95 miliardi di euro,

di Paolo Diacono - 5 Novembre 2026

Pirelli sgomma con la trimestrale: lo scenario peggiora ma i target 2026 restano confermati. I numeri sono importanti. I ricavi si attestano tra i 6,85 e i 6,95 miliardi di euro, insomma si sfiorano i sette miliardi e le previsioni minime risultano in rialzo rispetto ai 6,75 miliardi preventivati tre mesi fa. Il price mix è previsto in crescita tra circa +3% e +3,5%, un ulteriore miglioramento rispetto alle stime precedenti che citavano un range tra il 2,5 e il 3 per cento. Miglioramento pure per l’impatto cambi e variazione perimetro da circa -1% a -0,5% rispetto alle precedenti indicazioni tra -2,5% e -1,5%.

Pirelli, i numeri della trimestrale

L’Ebit adjusted è atteso pari a circa 16% mentre, come fanno sapere dalla società, gli investimenti in casa Pirelli assommano a circa 450 milioni di euro (pari a quasi il 6,5% dei ricavi). La generazione di cassa netta ante dividendi e operazioni societarie in Cina è attesa pari a circa 500 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta pari a circa -1,2 miliardi di euro. Il rapporto, infine, fra Pfn e Ebitda adjusted è invece atteso pari a circa 0,75 volte.

Tra utili e ricavi

Pirelli ha fatto sapere di aver centrato, nel terzo trimestre di quest’anno, ricavi per poco meno di 1,8 miliardi raggiungendo una crescita organica del tre percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato comunicato dagli analisti va inteso al neto dell’effetto combinato di cambi e iperinflazione. Se, invece, si includono anche questi indicatori la crescita ammonta al 5,1 per cento. L’Ebit adjusted sale a +2,1% a 283,0 milioni di euro rispetto ai 277,2 milioni di euro del terzo trimestre 2025, con un margine al 15,9%, mentre l’utile netto ammonta a 131,2 milioni di euro, rispetto ai 136,6 milioni di euro nel terzo trimestre 2025