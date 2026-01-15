Attualità

Un’esplosione causa il crollo di una palazzina ad Arezzo

Si cercano feriti e sopravvissuti sotto le macerie, si ipotizza una fuga di gas

di Pietro Pertosa - 15 Gennaio 2026

Esplosione ad Arezzo causa il crollo di una palazzina. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17. Sul posto i soccorritori del 118 dell’Asl Toscana Sud Est, i vigili del fuoco e i carabinieri. Pronto ad entrare in azione anche il gruppo maxiemergenze della Protezione Civile. Si va alla ricerca di feriti, l’immobile ha ceduto di schianto. Adesso l’obiettivo principale è salvare quante più vite possibili. Poi chi di dovere dovrà ricostruire quanto accaduto.

Crollo di una palazzina ad Arezzo

La pista più probabile rimane quella di una fuga di gas. Sarebbe stata questa alla base della deflagrazione che ha causato il cedimento strutturale dell’edificio che si trova in località Il Matto nel capoluogo aretino. Finora sarebbero stati contati tre feriti, già presi in carico dai sanitari. I caschi rossi sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e verificare se sotto le macerie ci siano altre persone. Ed eventualmente in che condizioni si trovino. Le notizie arrivano alla spicciolata: potrebbe essere anche insorto un incendio a seguito del crollo.

Il boato che fa tremare tutto

Le prime testimonianze parlano di un boato fortissimo che ha squarciato un pomeriggio altrimenti calmo e tranquillo. Un’esplosione che ha causato il crollo di un’intera palazzina ad Arezzo. Tanta paura tra i residenti e gli abitanti della zona periferica e discosta dal centro della città. Non si ha ancora contezza del numero delle persone che sono rimaste loro malgrado coinvolte nell’incidente. Si parla, ma le voci vanno ancora confermate, di almeno tre feriti.