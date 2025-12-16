Italpress Notizie Energia

Da Assopetroli e Assogasmetano un’associazione unica per la filiera carburanti

di Italpress - 16 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Creare un sistema di rappresentanza più integrato e innovativo, valorizzando le sinergie e guidando il settore verso nuove opportunità per la filiera dei carburanti. È l’obiettivo della fusione tra Assopetroli-Assoenergia e Assogasmetano, che segna una svolta per il settore energetico italiano. L’operazione mira ad ampliare gli ambiti di rappresentanza delle imprese associate, che coprono circa il 75% del fabbisogno nazionale di prodotti petroliferi ed energetici e gestiscono il 50% delle stazioni di servizio presenti sulla rete italiana, con oltre 12.000 punti vendita.

Un passaggio storico, anche alla luce della decisione della Commissione europea di revocare lo stop ai veicoli endotermici inizialmente previsto per il 2035. “Con questa fusione diamo vita a un’associazione più forte, coesa e capace di rappresentare l’intera filiera dei carburanti, valorizzando le imprese sia nel settore tradizionale che in quello dei biocarburanti e del gas per autotrazione”, ha dichiarato Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli-Assoenergia.

“L’integrazione con Assogasmetano non è solo un’operazione organizzativa, ma una scelta strategica per rafforzare la nostra capacità di advocacy, garantire continuità gestionale, ottimizzare i servizi agli associati e sostenere una transizione energetica del Paese che sia ordinata e non ideologica”, ha aggiunto.

“La fusione con Assopetroli-Assoenergia rappresenta anche per le imprese del settore del biometano un’opportunità concreta di crescita e visibilità, oltre che di partecipazione attiva al percorso di decarbonizzazione del Paese. Una questione, quella dell’importanza dei carburanti sostenibili, che abbiamo condiviso anche con il ministro Pichetto Fratin, che ringraziamo per aver posto il tema a Bruxelles”, ha aggiunto Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano. “In tale scenario, il nuovo assetto associativo permette di continuare il percorso intrapreso e mettere a sistema competenze, esperienze e servizi; è un momento storico per il settore, che dimostra come l’unità possa trasformarsi in innovazione e capacità di incidere sulle scelte strategiche e normative”, ha concluso.

-Foto ufficio stampa Assopetroli e Assogasmetano-

