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Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia

Ieri sera l'ufficialità. L'esordio in panca contro il Napoli diviso tra Allegri e De Bruyne

di Giovanni Vasso - 15 Ottobre 2026

Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. Prende il posto di Giovanni Stroppa, esonerato dal club lagunare dopo aver centrato il poco lusinghiero filotto di sei sconfitte nelle prime sei giornate di campionato. Una scelta che non è banale per la società arancio-neroverde. Nicola, difatti, è il tecnico che da subentrato ha centrato autentici miracoli in chiave salvezza. Portando, negli anni, a difendere la permanenza in Serie A di squadre come il Crotone e la Salernitana che avevano iniziato davvero molto male i loro tornei.

Davide Nicola alla guida del Venezia

L’annuncio è arrivato nella serata di ieri. Proprio mentre l’Italia iniziava il suo secondo giorno di calvario Champions (pure Como e Roma hanno perso rispettivamente contro Feyenoord e Real Madrid dopo i clamorosi tonfi di Inter e Napoli), il Venezia ufficializzava l’arrivo di Davide Nicola. Ha firmato un biennale. Non prima, però, di aver risolto il rapporto che ancora legava il tecnico al suo ultimo club, la Cremonese. L’allenatore è carico: “Ho un entusiasmo e una fame pazzesca”, ha spiegato abbracciando gli obiettivi e i progetti della società.

Obiettivo Napoli

Nell’avventura a Venezia, Davide Nicola sarà affiancato da Manuele Cacicia, collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino, preparatore atletico, e Lorenzo Squizzi, preparatore dei portieri. Il tecnico inizierà a lavorare sul campo domani e avrà a disposizione circa 48 ore per preparare il debutto, in programma sabato alle 15 in casa contro il Napoli allenato da Massimiliano Allegri. Una partita che non è certo facile. Ma se Venezia piange, gli azzurri hanno ben poco da ridere con lo screzio ormai pubblico e vistoso tra il tecnico e De Bruyne. Con, in mezzo, tutto lo spogliatoio di una squadra a fine ciclo.

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