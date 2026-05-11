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Decreto per il nucleare, Pichetto “Il nostro obiettivo è arrivare ai decreti attuativi a dicembre”

di Italpress - 11 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Sulle rinnovabili stiamo rispettando il programma che avevo dato a inizio 2023: il passo lo stiamo tenendo, l’anno scorso per la prima volta metà della nostra energia elettrica arrivava dalle rinnovabili”. A dirlo è il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin durante il forum Futuro direzione nord, tenutosi presso l’Auditorium Squinzi Assolombarda a Milano.

“La Germania è nostro partner e competitor, quindi dobbiamo lavorare per mantenere un equilibrio con il mercato tedesco – continua Pichetto Fratin, – Non possiamo paragonarci invece a Francia e Spagna, perché hanno l’energia a metà prezzo rispetto a noi in quanto hanno nucleare e fotovoltaico in gran quantità. Da noi il percorso del nucleare è partito con uno studio profondo dei tanti esperti che abbiamo mantenuto nel paese: siamo la seconda manifattura di materiali nucleari d’Europa. Sul decreto per il nucleare fine maggio arriveremo alla Camera, a fine luglio al Senato ed entro fine anno ai decreti attuativi: o diamo a questo paese le condizioni per competere a livello europeo e mondiale o non riusciremo a trasferire la ricchezza che abbiamo ai nostri nipoti; non è la sfida di una singola legislatura, ma di tutto il paese”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).