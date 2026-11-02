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Del Vecchio all’assalto di Delfin, scatta l’offerta ai soci

La lettera aperta sul Quotidiano Nazionale: "Ora basta litigare"

di Cristiana Flaminio - 2 Novembre 2026

Leonardo Maria Del Vecchio ha inviato un’offerta agli altri soci Delfin per acquisire le loro quote della holding. E lo ha fatto con una lettera aperta pubblicata sul Quotidiano Nazionale, in cui asserisce di avere già a disposizione tutte le coperture necessarie per procedere alla grande operazione in cui vorrebbe imbarcarsi. E proprio per mostrare a tutti che non è uno scherzo, né una prova di forza fine a se stessa scrive, nero su bianco, che si tratta della “proposta più seria che io abbia mai fatto”.

Leonardo Maria Del Vecchio all’assalto di Delfin

“Oggi ho inviato ai soci di Delfin un’offerta per acquisirne le quote”, ha scritto sul suo giornale. Specificando di averlo fanno non prima di aver acquisito “la disponibilità da parte di un primario istituto di credito internazionale a finanziare l’operazione”. Le modalità dell’operazione: “Ho proposto sia un acquisto totale e immediato delle quote, sia altre forme di acquisizione più diluite nel tempo, lasciando a ciascuno la libertà di scegliere”.

Un affare di famiglia

E non poteva esimersi infine, proprio Del Vecchio, a parlare della famiglia a proposito della holding Delfin. E lo fa, in buona sostanza, proponendosi come nuovo patriarca del “clan” familiare: “Da quando nostro padre è scomparso ho sentito il peso di custodire ciò che ha costruito. Non sempre l’ho fatto nel modo giusto. In questi anni ho cercato soluzioni diverse e talvolta ho scelto la strada dello scontro. Lo riconosco: ci sono stati errori, anche di tono, e non ne vado fiero”. Ora, però, è il momento di voltare pagina.

Basta litigi

“Quando ho capito che quella strada non portava da nessuna parte, ho fatto un passo indietro – ha concluso il giovane Del Vecchio -. Negli ultimi mesi ho scelto un’altra direzione: ridurre i conflitti e riaprire il dialogo. I miei consulenti parlano ogni giorno con quelli degli altri soci. Ho dato mandato di rinunciare alle azioni legali che avevo promosso nei confronti di alcuni dei miei familiari. Non è stato semplice, ma era necessario”. La palla ora passa nel campo degli altri soci Delfin.

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