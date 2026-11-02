Esteri

Halloween di sangue negli Usa

Tre sparatorie in poche ore a Dallas, poi altri episodi armati in Alabama, Delaware, Illinois e Arkansas. Il bilancio è pesante.

di Marzio Amoroso - 2 Novembre 2026

@ANSAfoto

La notte di Halloween si è trasformata in una strage negli Stati Uniti. L’episodio più grave è avvenuto a Dallas, in Texas, dove tre diverse sparatorie hanno provocato quattro morti e almeno quindici feriti nell’arco di poche ore. Secondo le prime ricostruzioni, il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte nei pressi di un negozio di alimentari. Il secondo episodio si è verificato lungo Commerce Street. Anche qui il bilancio è stato particolarmente pesante, con tre persone che hanno perso la vita. Poco dopo è arrivata una terza segnalazione nell’area di Elm Street, dove un’altra persona è rimasta uccisa. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili.

Nessun collegamento confermato

Al momento gli investigatori non hanno confermato un legame tra i tre episodi. Restano da chiarire sia il movente sia le modalità con cui si sono sviluppate le sparatorie. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando diverse persone. Nelle ore successive ai fatti sono inoltre scattati fermi e interrogatori.

Violenza anche in Alabama

La scia di sangue non si è fermata al Texas. A Birmingham, in Alabama, una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite dopo una sparatoria avvenuta nelle vicinanze del Legion Field. L’episodio si è verificato al termine del tradizionale Magic City Classic, uno degli appuntamenti sportivi più seguiti della zona. La polizia ha fermato una persona e sequestrato diverse armi. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Spari vicino alle università

Altri episodi di violenza armata sono stati segnalati in prossimità di campus universitari. A Newark, nel Delaware, sei persone sono state colpite con un’arma da fuoco nelle vicinanze dell’Università. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale, uno in condizioni critiche. A Bloomington, nell’Illinois, una ragazza di 19 anni ha perso la vita durante una sparatoria avvenuta vicino alla Illinois Wesleyan University. Altre sette persone sono rimaste ferite.

Arkansas, sei feriti dopo una lite

Anche Fayetteville, in Arkansas, è stata teatro di una sparatoria durante la notte di Halloween. Secondo le prime informazioni disponibili, sei persone sono rimaste ferite. Gli investigatori ritengono che gli spari possano essere stati preceduti da una discussione degenerata in violenza.

Una notte da dimenticare per gli Stati Uniti

Le sparatorie negli Stati Uniti tornano così al centro dell’attenzione dopo una notte segnata da morte e paura. Dallas è stata la città più colpita, ma gli episodi registrati in altri Stati confermano un bilancio complessivo molto pesante.

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