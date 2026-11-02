Attualità

Melania Trump e la tregua di Oleshky: “800 evacuati”

Fine del cessate il fuoco, la first lady ringrazia. Ieri l'appello di Papa Leone

di Maria Graziosi - 2 Novembre 2026

Melania Trump esulta sui social: la “sua” tregua su Oleshky, la cittadina ucraina che si trova lungo la linea del fronte, ha rappresentato un successo. Proprio la first lady Usa lo ha rivendicato in un post apparso sui social. In cui ha affermato che, grazie al cessate il fuoco, è stato possibile procedere all’evacuazione di quasi 800 persone. Per lo più anziani, persone deboli e fragili, che rischiavano di restare stritolate dalla guerra che si sta accanendo, con forza, proprio sul territorio della città che oggi si ritrova al centro delle contese.

Melania Trump e la tregua di Oleshky

Il post della first Lady Usa annuncia, sostanzialmente, la fine della tregua. “Il cessate il fuoco si conclude – ha annunciato Melania Trump su X – la missione è stata un successo”. Ma non basta. Poiché le operazioni hanno consentito di fornire “aiuti cruciali alla regione” e di consentire “l’evacuazione di quasi 800 persone”. I ringraziamenti, a questo punto, sono d’obbligo: “A nome dell’America, elogio la Russia e l’Ucraina per la loro leadership e cooperazione riguardo al cessate il fuoco di Oleshky”, ha detto Melania Trump.

Una speranza per la pace?

Oleshky, per Melania Trump, può rappresentare una speranza per la pace tra Kiev e Mosca. “Spero che Oleshky serva da base per una pace duratura tra entrambe le nazioni. Il cessate il fuoco è iniziato il 27 ottobre 2026 ed è terminato il 1° novembre 2026, come previsto”. Sul punto si era speso, e molto, anche Papa Leone. Che ieri, all’Angelus, è tornato a chiedere la pace: “In questi giorni si è svolta l’azione umanitaria a favore della popolazione civile nella città di Oleshky. Auspico che la cooperazione tra le parti, che ha reso possibile questo doveroso gesto di umanità, faccia crescere la volontà di dialogo che porti a nuove iniziative concrete di pace”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI