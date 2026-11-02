Cronaca

Incendio a Roma, un uomo e una donna trovati morti in un appartamento a Casal de’ Pazzi

Dramma nella periferia est della Capitale. Le vittime sarebbero decedute per asfissia dopo aver respirato i fumi tossici sprigionati da un incendio. Le fiamme sarebbero partite da un armadio per poi spegnersi autonomamente. Indagini in corso

di Lino Sasso - 2 Novembre 2026

Tragedia a Roma, nel quartiere Casal de’ Pazzi, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti all’interno di un appartamento al settimo piano di una palazzina in via Baruch Spinoza 38. Secondo i primi accertamenti, le due vittime sarebbero decedute per asfissia a causa del fumo sprigionato da un incendio sviluppatosi nell’abitazione.

Il dramma si è consumato nelle prime ore della mattinata di oggi. A far scattare l’allarme, intorno alle 6:30, sono stati alcuni residenti dello stabile, insospettiti dalla presenza di una densa coltre di fumo che aveva invaso il vano scale.

L’allarme dei vicini e la scoperta dei corpi

Dopo la chiamata dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Nomentano insieme ai sanitari del 118, ai Carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso e agli agenti della Polizia di Stato.

I soccorritori hanno individuato l’appartamento dal quale provenivano le esalazioni e hanno forzato la porta d’ingresso per accedere ai locali. All’interno dell’abitazione è avvenuta la tragica scoperta: i corpi di un uomo e una donna, marito e moglie di 80e 74 anni, ormai privi di vita. Per entrambi non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe riconducibile all’inalazione dei fumi tossici che avevano progressivamente saturato gli ambienti dell’appartamento.

Le fiamme partite da un armadio

Un elemento particolare emerge dai primi rilievi tecnici effettuati dai pompieri. L’incendio, infatti, si sarebbe sviluppato all’interno di un armadio, per poi estinguersi autonomamente senza propagarsi in maniera significativa al resto dell’abitazione.

Nonostante lo spegnimento delle fiamme, il rogo avrebbe però prodotto una quantità di fumo sufficiente a rendere irrespirabile l’aria all’interno della casa. Una circostanza che potrebbe spiegare perché le due vittime, che quasi certamente dormivano quando si è propagato l’incendio, non siano riuscite a mettersi in salvo. Resta tuttavia da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e se l’incendio si sia effettivamente sviluppato mentre la coppia era ancora a letto.

Le indagini sulle cause dell’incendio

Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto nell’appartamento di via Baruch Spinoza. Al momento non è stata ancora chiarita l’origine del rogo. Gli investigatori dovranno stabilire cosa abbia provocato l’innesco delle fiamme e verificare le circostanze che hanno impedito alle vittime di abbandonare l’abitazione.

La tragedia ha scosso l’intero quartiere di Casal de’ Pazzi che si è svegliato alle prime luci dell’alba con le sirene e i lampeggianti dei mezzi di soccorso. Tra i residenti si respira aria di sgomento per l’accaduto, soprattutto dopo che hanno appreso l’identità delle vittime.

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