Attualità

Deputata Haines: gamba amputata, un indagato

Indagini serrate, i due si conoscevano

di Elizabeth Costello - 20 Ottobre 2026

Il tributo alla parlamentare investita

Australia, deputata investita da un fuoristrada: incriminato un 43enne per l’attacco deliberato a Helen Haines.

L’Australia è sotto shock

Clamore nel Paese per il grave episodio di violenza che ha coinvolto la parlamentare indipendente Helen Haines, 65 anni. La deputata è stata travolta da un fuoristrada nella città di Wangaratta, a circa tre ore a nord-est di Melbourne, riportando lesioni gravissime che hanno costretto i medici dell’ospedale in cui è ricoverata all’amputazione di una gamba.

La polizia dello stato di Victoria ha incriminato un uomo di 43 anni, identificato dalla stampa locale come Brendan Nugent, accusato di aver agito in maniera premeditata e con l’intento di travolgere la rappresentante politica.

La dinamica dell’attacco: investita due volte

Secondo le ricostruzioni fornite dagli investigatori e confermate dalle testimonianze raccolte sul posto, non si è trattato di una tragica fatalità.

L’aggressione mirata

L’aggressore ha prima travolto Haines mentre la donna si trovava sul retro dell’automobile, poi ha innestato la retromarcia colpendola una seconda volta per assicurarsi di travolgerla.

L’intervento di un passante

La furia dell’uomo è stata arrestata soltanto dall’intervento tempestivo di un cittadino presente sul posto, che è riuscito a bloccarlo prima dell’arrivo delle pattuglie di polizia.

La condanna di Albanese

Il primo ministro australiano Anthony Albanese è intervenuto con fermezza sulla vicenda, dichiarando: “È chiaro che si è trattato di un atto deliberato. Non è stato un incidente o qualcuno che ha semplicemente perso il controllo dell’auto. L’attacco era chiaramente finalizzato a fare del male a Helen Haines”.

I reati contestati, le piste investigative e lo sconcerto della famiglia

Il sospettato si trova attualmente in stato di fermo e dovrà comparire nelle prossime ore davanti ai giudici del tribunale competente.

I capi di imputazione: A carico del quarantatreenne gravano le accuse di guida pericolosa con lesioni gravi, lesioni personali gravissime con dolo e il reato federale di aggressione a pubblico ufficiale.

L’ombra dell’antiterrorismo

Alle indagini stanno partecipando anche le unità dell’antiterrorismo per accertare se vi siano matrici ideologiche dietro il gesto, sebbene al momento il movente ufficiale rimanga ancora da chiarire.

I legami personali

A rendere la vicenda ancora più complessa e drammatica sono state le dichiarazioni della famiglia di Nugent. I congiunti del sospettato hanno espresso profondo sconcerto, definendo quanto accaduto “devastante e incomprensibile” e rivelando che la deputata Haines era un’amica intima di famiglia da oltre vent’anni.