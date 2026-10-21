Tecnologia

Shopping con l’Ai, addio consigli di amici e parenti

Ma in Italia dalla consultazione all'apertura del portafoglio il percorso è ancora lento

di Daniel Walker - 21 Ottobre 2026

L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla fiducia dei consumatori nelle decisioni d’acquisto è sempre più marcato. Secondo una indagine condotta da Boston Consulting Group, l’eccesso di informazioni sconvolge i consumatori. Il 43% dei consumatori a livello globale e il 33% degli italiani se ne sentono sopraffatti. E così oltre la metà degli intervistati non ripone piena fiducia in alcuna fonte.

Acquisti, chi ci consiglia?

In questo scenario, i consumatori stanno concentrando la propria preferenza su una cerchia ristretta di canali di riferimento.

In Italia, l’intelligenza artificiale si attesta già come la seconda fonte d’informazione più fidata per la scelta di prodotti e servizi. Si posiziona subito dopo il parere degli esperti, superando sia i media tradizionali sia la rete di amici e familiari.

Entro il 2030, la fiducia degli italiani verso gli strumenti di Ai è destinata a crescere di ulteriori 6 punti percentuali.

A livello globale, il 31% dei consumatori utilizza l’Ai durante il percorso d’acquisto. L’adozione risulta particolarmente marcata tra Gen Z e Millennial (42%) e tra i nuclei familiari a reddito elevato (43%).

L’Ai ci guida

Inoltre, nel 63% dei percorsi assistiti da algoritmi, lo strumento propone marchi che l’acquirente non avrebbe valutato in autonomia, e il 70% degli utenti abituali acquista ciò che l’Ai consiglia.

In italia si rileva tuttavia un atteggiamento più prudente. Il 28% dei consumatori impiega l’Ai per orientarsi e il 16% la consulta regolarmente. Soltanto l’8% perfeziona l’acquisto direttamente su suggerimento dell’algoritmo.

La ricerca mostra come l’elevata fiducia di consultazione non si converte ancora in modo automatico nell’atto d’acquisto finale.

Di conseguenza, per i brand diventa prioritario monitorare la propria visibilità e reputazione all’interno dei modelli di intelligenza artificiale. Gli unici che possono convincerci?

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