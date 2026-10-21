Economia

Caro carburanti, boom dei camion elettrici ma l’Italia è al palo

La rete di ricarica ultra-rapida per mezzi pesanti è ancora limitata a pochi tratti sperimentali

di Daniel Walker - 21 Ottobre 2026

Caro carburanti e logistica: l’Europa ha già deciso di scommettere sui camion elettrici, ma l’Italia resta al palo.

Camion elettrici, il boom in Europa

L’impennata dei prezzi del diesel e la costante volatilità del mercato petrolifero stanno mettendo a dura prova i bilanci delle aziende di logistica. In gran parte d’Europa, tuttavia, il settore del trasporto pesante ha iniziato a reagire puntando con decisione sui camion elettrici.

Lungo le dorsali autostradali del Nord Europa, i cosiddetti e-truck non sono più esperimenti da salone. Da un po’ sono una realtà operativa supportata dall’arrivo delle stazioni di ricarica ad altissima potenza e da mirate agevolazioni normative.

Nel primo semestre del 2026, la quota di mercato dei veicoli commerciali medi a batteria ha toccato in Ue il 21%. Il segnale di un cambio di passo ormai strutturale.

E in Italia?

In Italia la svolta stenta a decollare. La rete di ricarica ultra-rapida per mezzi pesanti è ancora limitata a pochi tratti sperimentali. In più, la diffidenza delle piccole imprese di autotrasporto frena gli investimenti.

Eppure la convenienza economica inizia a farsi strada anche sui grandi numeri. Succede in presenza di esenzioni dai pedaggi autostradali tarate sulle emissioni di CO₂, come in Germania. Un camion elettrico a lunga percorrenza risulta già oggi circa l’11% più economico rispetto a un modello diesel sull’intero ciclo di vita.

Lo stallo continua

Integrando le rilevazioni richiamate dal think tank Ecco, emerge come il costo totale di possesso sia ormai maturo per competere sul medio raggio. Una scelta per l’e-truck può proteggere la catena di distribuzione dalle oscillazioni del greggio. Oltre che ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico nei nodi di scambio.

Senza un piano infrastrutturale nazionale, l’autotrasporto italiano rischia così di accumulare uno svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti continentali.

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