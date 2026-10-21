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Champions League, Inter-Shakhtar: orario, formazioni e dove vederla

di Emily Gabrielli - 21 Ottobre 2026

Serata di Champions League per l’Inter che stasera contro lo Shakhtar Donetsk cerca i primi punti della sua campagna europea. Stasera a San Siro nerazzurri ospitano lo Shakhtar Donetsk nella terza giornata della fase campionato. Il calcio d’inizio è fissato alle 21, con la squadra di Cristian Chivu chiamata a invertire la rotta dopo un avvio complicato.

Le prime due giornate hanno portato altrettante sconfitte per l’Inter: 2-1 in trasferta contro il Real Madrid e 4-3 in casa contro il Brugge. Un bilancio che rende importante la sfida di questa sera, nella quale i nerazzurri proveranno a rilanciarsi davanti al proprio pubblico.

Lo Shakhtar Donetsk arriva invece all’appuntamento con quattro punti in classifica. La formazione ucraina ha esordito con un pareggio per 1-1 a Eindhoven, prima di imporsi per 3-0 sull’Aek Atene nella partita disputata a Stamford Bridge, a Londra.

Inter-Shakhtar Donetsk, orario e probabili formazioni

La partita tra Inter e Shakhtar Donetsk si gioca oggi, mercoledì 21 ottobre, alle 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko, Marlon Gomes; Alisson Santana, Pedrinho, Mendoza; Kauã Elias. Allenatore: Arda Turan.

Inter-Shakhtar, dove vederla in tv e streaming

La gara, valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, con calcio d’inizio alle 21.

Per seguire il match in streaming sarà possibile utilizzare l’applicazione di Prime Video, disponibile sulle smart tv compatibili e su dispositivi come smartphone, tablet, computer e console. Sarà necessario disporre di un abbonamento che includa la visione dell’incontro.

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