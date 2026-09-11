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Grazie a Check-Up torna protagonista la medicina in tv con Luana Ravegnini

di Nicola Santini - 11 Settembre 2026

La medicina in televisione richiede chiarezza, competenza e soprattutto la capacità di parlare al grande pubblico evitando di trasformare una diagnosi in uno spettacolo. Da domenica 13 alle 9.30 su Rai 1, Luana Ravegnini conduce la nuova stagione di “Check-Up”, storico programma che ha aperto la strada all’informazione medica del servizio pubblico e che continua a puntare sulla prevenzione come primo strumento di tutela della salute.

Ciascuna puntata parte da un tema centrale attraverso il quale viene spiegato il funzionamento degli organi e vengono approfondite le patologie correlate. A rendere più immediata la comprensione interviene la grafica tridimensionale, diventata uno dei segni riconoscibili della trasmissione, mentre lo spazio ambulatorio permette di simulare esami e accertamenti mostrando concretamente al pubblico come si svolgono.

A guidare il racconto sono medici autorevoli del Servizio sanitario nazionale, chiamati a spiegare percorsi diagnostici e possibilità di cura con un linguaggio accessibile, mantenendo il rigore scientifico indispensabile quando si parla di salute. Accanto alla medicina spazio ad alimentazione, attività fisica e benessere psicologico, elementi ormai centrali nella prevenzione. “Check-Up” guarda inoltre alle nuove terapie e alle frontiere della ricerca scientifica, raccontando progressi destinati a cambiare diagnosi e cure. Luana Ravegnini tiene insieme questi diversi aspetti con una conduzione misurata, lasciando agli specialisti il tempo necessario per spiegare e al pubblico gli strumenti per comprendere.

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