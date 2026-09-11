Politica

Caro carburanti, Meloni annuncia aiuti mirati per chi ha più bisogno

L'obiettivo è quello di varare il provvedimento entro la prossima settima, prima possibile. L’intenzione del governo è abbandonare la logica di un sostegno generalizzato per mettere a punto una misura più selettiva

di Lino Sasso - 11 Settembre 2026

Il governo prepara un nuovo intervento contro il caro carburanti, questa volta con aiuti maggiormente concentrati sulle fasce più esposte all’aumento dei prezzi. Dopo il rinnovo del taglio delle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni annuncia infatti un secondo provvedimento, atteso già nei prossimi giorni. A indicare tempi e obiettivi è stata la stessa presidente del Consiglio durante un punto stampa a Vercelli. L’obiettivo è quello di varare il provvedimento entro la prossima settima, prima possibile. L’intenzione del governo è abbandonare la logica di un sostegno generalizzato per mettere a punto una misura più selettiva, destinata soprattutto a quelle fasce di reddito che hanno maggiormente bisogno di un aiuto. “Vorremmo un provvedimento più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno”, ha spiegato Meloni, sottolineando però la necessità di costruire un meccanismo semplice da utilizzare.

La nuova strategia del governo

Il nodo è proprio quello di individuare una formula che permetta di raggiungere rapidamente i beneficiari senza appesantire il sistema con procedure complicate. Oltre alla modalità di fruizione del beneficio, è indispensabile stabilire la portata economica del provvedimento da cui dipenderà poi la platea dei beneficiari. Motivo per il quale sul provvedimento da far giungere sul tavolo del Consiglio dei ministri sono al lavoro più ministeri, oltre ovviamente agli uffici di Palazzo Chigi. Il governo punta così a costruire una strategia su due livelli per fronteggiare il caro carburanti: da una parte il generalizzato rinnovo della riduzione delle accise sul gasolio, dall’altra un sostegno più selettivo per attenuare l’impatto dei rincari sui cittadini maggiormente in difficoltà.