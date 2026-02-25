Attualità

Diesel al massimo: prezzo record in Italia

di Giorgio Brescia - 25 Febbraio 2026

Il prezzo del diesel in Italia ha toccato oggi il livello più alto da quasi un anno, un record. Il costo medio del gasolio self service ha raggiunto 1,714 euro al litro. Anche la benzina segna valori elevati, mentre sulle autostrade i carburanti superano 1,80 euro.

L’aumento riflette accise aggiornate e adeguamenti dei listini delle compagnie. Gli analisti prevedono possibili oscillazioni nei prossimi giorni, con effetti diretti sui costi dei trasporti e sul settore commerciale.

Picco odierno e motivazioni

Il diesel ha registrato oggi il picco massimo da undici mesi. un prezzo record. La variazione è dovuta principalmente a nuove accise entrate in vigore a gennaio 2026 e a rialzi dei prezzi consigliati dai distributori. L’adeguamento dei listini ha spinto le medie nazionali verso livelli superiori a quelli registrati negli ultimi mesi. La benzina segue la stessa tendenza, confermando una pressione generale sui carburanti.

Previsioni per i prossimi giorni

Gli esperti segnalano che il prezzo potrebbe subire leggere fluttuazioni ma difficilmente scenderà rapidamente.

L’influenza dei mercati internazionali e l’adeguamento dei listini continueranno a mantenere alti i valori. Le aziende di trasporto e i consumatori dovranno fare i conti con un aumento dei costi operativi e della spesa per il pieno.

Impatto su trasporti e consumi

Il rialzo del diesel incide immediatamente sul costo del trasporto merci e sulla logistica. Le aziende potrebbero trasferire gli incrementi sui prezzi dei prodotti.