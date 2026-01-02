Attualità

Paola Concia ha ragione: diritti traditi, compromessi e valori smarriti

Libertà svenduta, coerenza sparita, compromessi ovunque: Paola Concia denuncia la sinistra che ha smarrito la bussola.

di Anna Tortora - 2 Gennaio 2026

Diritti universali… con il cervello spento

Paola Concia non gira intorno: accogliere chi cerca rifugio è giusto, ignorare le regole di chi ti ospita è pura follia. Qualcuno ha scambiato “diritti universali” per “libertà senza conseguenze”, come se la coerenza fosse un optional da supermercato.

È come invitare qualcuno a cena e trovarsi un elefante nel salotto: applausi di facciata, discorsi di principio… e il buon senso? Sparito.

I diritti senza doveri diventano illusioni, belle da guardare ma vuote da vivere. Chi osserva vede il caos: cittadini che rispettano le regole, migranti che cercano di integrarsi davvero, e chi ancora crede nei valori fondamentali, tutti presi in giro da compromessi elettorali che valgono più della vita dignitosa.

Concia chiama tutto per quello che è: follia travestita da generosità.

Libertà delle donne… versione ridotta

Oggi la libertà delle donne sembra venduta a rate. Puoi decidere della tua vita, ma solo quando conviene, solo quando non disturbi voti o alleanze strategiche. Velo imposto? Pressioni culturali? Tutto tollerabile, purché la facciata resti intatta.

Diritti universali a metà? Non è libertà, è pubblicità ingannevole. È come correre su un tapis roulant fissato alla velocità di un compromesso politico: ti muovi, ma non vai da nessuna parte.

Chi guarda rimane sbalordito: uno spettacolo tragicomico dove il finale logico è stato sostituito da sorrisi di plastica, applausi obbligati e pose da cartolina. Concia lo denuncia e chi legge capisce subito: chi rinuncia ai principi fondamentali per opportunismo tradisce tutti.

Compromessi elettorali e realtà ignorata

Poi c’è la politica dei compromessi, dove i principi vanno in saldo. Critiche lecite? Certo. Ignorare il diritto di difendersi di chi ne ha bisogno? Inaccettabile. Accogliere chi fugge da regimi oppressivi? Ovviamente. Ma ignorare che vivere in una società libera significa rispettarne le regole? Bingo: punto di non ritorno.

I silenzi calcolati, i “sì‑ma‑anche” e le ambiguità diventano armi sottili che uccidono la credibilità pezzo dopo pezzo. I valori universali? Poster da ammirare senza poterli toccare. Coerenza? Opzionale. Responsabilità? In saldo.

Chi osserva si chiede se sia politica o cabaret: sorrisi di circostanza, pose imposte, applausi a comando. Uno spettacolo tragicomico che continua senza colpo ferire.

Anima smarrita… e in saldo permanente

Diritti, doveri, libertà e coerenza: svenduti per qualche voto come prodotti scaduti sugli scaffali di un supermercato politico. Paola Concia lo mette nero su bianco: lo spettacolo dei valori proclamati e calpestati è tragicomico, con facciate perfette e applausi obbligati.

Chi osserva vede chiarissimo: non è più sinistra, è varietà tragica, uno show dove gli attori principali hanno dimenticato chi li paga… cioè tutti. Paola Concia ha ragione. Punto.

Regola semplice: la verità non va mai in saldo, ma i compromessi sì. E quanto piacciono!