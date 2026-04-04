Esteri

Donald Trump ricoverato? La Casa Bianca smentisce

di Lino Sasso - 5 Aprile 2026

Al giallo che circola da tempo sulle condizioni di salute di Donald Trump, si è aggiunto quello relativo a un suo ricovero in ospedale. La notizia ha iniziato a circolare con insistenza sui social, dopo un post di un esponente democratico, al punto che la Casa Bianca ha ritenuto di intervenire. La smentita è stata affidata a poche righe su X. “Non c’è mai stato un Presidente che abbia lavorato più duramente per il popolo americano del Presidente Trump. In questo fine settimana di Pasqua, ha lavorato senza sosta alla Casa Bianca e nello Studio Ovale. Dio lo benedica”, ha scritto Steven Cheung, portavoce della Casa Bianca. In particolare si sono volute smentire le voci per le quali il Presidente Donald Trump sarebbe stato ricoverato al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda. L’ospedale militare dove all’occorrenza vengono portati i leader americani quando si trovano a Washington.

Da dove nasce il dubbio che Trump fosse ricoverato

A far dilagare la notizia è stata anche la circostanza per la quale Trump non si vede in pubblico dallo scorso mercoledì. Dopo il discorso alla nazione sulla guerra in Iran il presidente Usa è sparito dai radar e ha anche annullato il viaggio previsto per Mar-a-lago. Trump avrebbe infatti dovuto trascorrere le vacanze pasquali proprio presso la sua residenza in Florida. Inoltre, la Casa Bianca ha reso noto che il presidente non avrebbe tenuto alcuna apparizione pubblica nella giornata di sabato. Circostanza che ha contribuito ad alimentare definitivamente la notizia di un suo ricovero. Dall’amministrazione Usa si è quindi reso necessario rassicurare circa le condizioni di salute di Trump. La presenza del presidente presso i suoi uffici sembrerebbe confermata anche dalla presenza di un marine davanti all’ingresso della West Wing. Circostanza che si verifica quando il presidente è all’interno della struttura.