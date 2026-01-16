Cronaca

Donna colpita da un monopattino a Napoli: il folle gesto di due ragazzini

di Lino Sasso - 16 Gennaio 2026

Una donna colpita dal lancio di un monopattino. E’ il grave bilancio di un episodio assurdo avvenuto ieri pomeriggio nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Un mezzo a due ruote è stato lanciato dall’alto colpendo alla testa una 67enne che stava camminando lungo la strada. Secondo le prime ipotesi investigative, a compiere il gesto potrebbero essere stati due ragazzini. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato San Paolo. L’episodio si è verificato nei pressi dell’edificio che ospita gli uffici e il servizio Serd dell’Asl Napoli 1. La donna stava transitando a piedi quando, improvvisamente, un monopattino le è piombato addosso dall’alto, colpendola violentemente alla testa. L’impatto ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi.

La donna colpita dal monopattino non è in pericolo di vita

La vittima, nonostante la gravità dell’accaduto, è rimasta vigile e cosciente. I sanitari del 118 l’hanno stabilizzata sul posto prima di trasportarla in codice arancione all’ospedale Cardarelli, dove è stata ricoverata nel Trauma Center. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, la donna non sarebbe in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione per le lesioni riportate. Gli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine hanno permesso di chiarire un primo punto fondamentale. Il monopattino non sarebbe caduto accidentalmente, ma sarebbe stato lanciato intenzionalmente dal tetto dell’edificio. In cima alla struttura si trova infatti un’area utilizzata come parcheggio, dalla quale il mezzo sarebbe stato spinto nel vuoto.

Al vaglio le telecamere di sicurezza

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per risalire ai responsabili. L’ipotesi più accreditata al momento è che a lanciare il monopattino siano stati due minorenni, forse inconsapevoli delle conseguenze di un gesto che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Il caso della donna colpita da un monopattino riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sull’uso improprio dei mezzi di micromobilità elettrica. Nel quartiere Fuorigrotta cresce ora la preoccupazione dei residenti, che chiedono maggiori controlli e misure di sicurezza. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e individuare le responsabilità. Mentre la città resta scossa da un episodio che, per dinamica e gravità potenziale, avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.