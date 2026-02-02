Attualità

Dopo “Falsissimo”: la verità di Valeria Marini su Signorini

Le rivelazioni della showgirl in un podcast

di Dave Hill Cirio - 2 Febbraio 2026

Il “Falsissimo” di Fabrizio Corona non cessa di far discutere: ora, la verità di Valeria Marini su Alfonso Signorini.

La showgirl Valeria Marini torna al centro dell’attenzione per la sua assoluta difesa pubblica di Alfonso Signorini, travolto da accuse e polemiche mediatiche. I fatti, collegati alle rivelazioni di Fabrizio Corona e alle presunte dichiarazioni di Antonio Medugno.

Marini ha scelto di parlare a lungo della vicenda in diretta e nel podcast “Non è la tv”, ribadendo più volte la sua posizione a favore di Signorini. E ha smontato le narrazioni che stanno dominando il dibattito pubblico. Dopo la sua presa di posizione, reazioni forti su social e media. Il confronto si accende sul ruolo dei media, la verità dei fatti e la “gogna mediatica” in corso.

La difesa social di Signorini

Valeria Marini ha utilizzato i social network e dirette Instagram per esprimere il suo sostegno ad Alfonso Signorini. Per lei, non solo un grande amico ma anche una persona di cultura e sensibilità che, secondo lei, sta subendo un attacco mediatico sproporzionato. Marini ha detto che “non si può accusare senza conoscere la verità” e ha invitato i follower a riflettere prima di giudicare, sottolineando che Signorini sta soffrendo emotivamente per quanto sta accadendo e che molte delle narrazioni diffuse sono esagerate o artatamente enfatizzate.

Il retroscena raccontato dalla showgirl

Durante il podcast Non è la tv, Marini ha raccontato di aver visto con i propri occhi decine di messaggi che Signorini riceveva da aspiranti concorrenti alla ricerca di visibilità e opportunità televisive, soprattutto nel contesto del Grande Fratello Vip. Secondo la showgirl, molti di questi messaggi non sono stati utilizzati per le giuste finalità ma sono stati rigirati contro di lui per creare scandalo. Ha affermato che, pur potendo esserci stati errori di gestione, l’intera vicenda è stata trasformata in una montatura mediatica che non riflette la realtà dei fatti.

Scontro con Corona e dinamiche della polemica

La difesa di Signorini di Marini si inserisce nel più ampio contesto del caso Signorini-Corona, nato dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona e dalle accuse di Antonio Medugno, che hanno avuto un enorme impatto virale su piattaforme come YouTube e social media. Marini ha criticato chi, secondo lei, ha sfruttato questa situazione per ottenere visibilità personale, ribadendo che la verità sarà stabilita nelle sedi competenti e non nei talk show o sui feed dei social.

Reazioni e impatto mediatico

La presa di posizione di Marini ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi applaude il suo coraggio nel difendere un collega e chi invece ritiene che la showgirl stia minimizzando accuse che meritano approfondimento giudiziario. Nei commenti online molti utenti sottolineano come il dibattito sia ormai passato da una questione personale a un confronto più ampio su modo di fare gossip, responsabilità dei personaggi pubblici e potere dei contenuti virali.