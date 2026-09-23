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Fondazione Aidr: “la sicurezza non si proclama: si costruisce con innovazione, organizzazione e responsabilità”

Treni, la tecnologia batte la violenza: aggressioni giù del 25%, furti nelle stazioni crollati del 57%

di Redazione L'Identità - 23 Settembre 2026

Meno aggressioni al personale ferroviario, meno furti sui treni e un drastico calo dei reati nelle stazioni. I dati diffusi da FS Security segnano una svolta: tra gennaio e agosto 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, le aggressioni al personale di Trenitalia sono diminuite del 25%, i furti a bordo del 18% e quelli nelle stazioni del 57%.

“Numeri che parlano chiaro: quando la tecnologia viene impiegata con una strategia precisa, la sicurezza smette di essere una promessa e diventa un risultato concreto”, dichiara la Fondazione AIDR – Italian Digital Revolution (www.aidr.it).

Il potenziamento della videosorveglianza in tempo reale, dei sistemi digitali di monitoraggio e degli strumenti di allerta predittiva sta contribuendo a proteggere ogni giorno viaggiatori e personale ferroviario. È la dimostrazione che innovazione e sicurezza non sono due percorsi separati, ma parti della stessa infrastruttura strategica.

“Sotto la guida dell’amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta imprimendo una decisa accelerazione all’impiego delle nuove tecnologie contro furti e aggressioni, ponendo la tutela delle persone al centro delle proprie scelte”.

Il segnale più netto arriva dal nuovo assetto organizzativo, con l’istituzione delle direzioni Technology, Innovation & Digital Officer e Security Officer, entrambe a diretto riporto dell’amministratore delegato.

“Questa scelta dimostra una visione precisa: digitalizzazione e sicurezza devono procedere insieme. I risultati ottenuti indicano la strada che l’intero sistema dei trasporti pubblici dovrebbe seguire. Sulla sicurezza non servono slogan: servono investimenti, competenze e tecnologie capaci di prevenire i rischi prima che diventino emergenze”.

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