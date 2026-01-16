Italpress Notizie Spettacoli

E’ morto a 89 anni Tony Dallara, addio alla voce di “Romantica” e “Come prima”

di Italpress - 16 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 89 anni, Tony Dallara, uno dei protagonisti della musica leggera italiana del dopoguerra, una figura capace di segnare una svolta profonda nel modo di cantare e di intendere la canzone popolare. Nato a Campobasso il 30 giugno 1936 con il nome di Antonio Lardera, Dallara divenne celebre alla fine degli anni Cinquanta come uno dei primi e più rappresentativi “urlatori”, termine con cui venivano indicati quei giovani interpreti che rompevano con la tradizione melodica classica per abbracciare uno stile più energico e moderno. Il successo arrivò nel 1957 con “Come prima”, una canzone destinata a entrare nella storia della musica italiana. Il brano non fu solo un trionfo di vendite, ma un vero e proprio fenomeno culturale: per la prima volta una voce potente, intensa e carica di emotività conquistava il grande pubblico, parlando direttamente ai giovani e interpretando lo spirito di un’Italia che stava cambiando rapidamente.

Sull’onda di questo successo, Tony Dallara divenne uno dei volti più popolari della scena musicale nazionale. Partecipò più volte al Festival di Sanremo, palcoscenico fondamentale per la musica italiana di quegli anni, e nel 1960 vinse la manifestazione con “Romantica”, confermando la sua capacità di unire forza interpretativa e sensibilità melodica. Accanto a questo brano, il suo repertorio include titoli come “Ti dirò”, “Ghiaccio bollente” e “Non so dirti no”, che contribuirono a definirne l’identità artistica. Con il passare del tempo, la sua presenza sulle classifiche si fece meno costante, ma il suo nome rimase legato a un’epoca di grande fermento creativo e di trasformazioni sociali.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).