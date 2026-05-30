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E’ morto il sociologo e filosofo francese Edgar Morin, aveva 104 anni

di Italpress - 30 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è spento all’età di 104 anni il filosofo e sociologo francese Edgar Morin. Era nato a Parigi l’8 luglio del 1921. Morin era noto soprattutto per l’approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un’ampia gamma di argomenti, fra cui l’epistemologia. Durante la sua carriera accademica ha lavorato principalmente presso l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) e il Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Particolare attenzione hanno ricevuto le sue ricerche sulla complessità e il cosiddetto “pensiero complesso”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).