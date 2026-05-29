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“Pazzi Stupidi Ragazzi” è il nuovo singolo di Raf

di Italpress - 29 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Raf torna a sorpresa – dopo la sua partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con “Ora e per sempre” – con il nuovo singolo “Pazzi Stupidi Ragazzi” (Warner Records / Warner Music Italy; Girotondo srl), disponibile dal 29 maggio sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, che anticipa l’uscita dell’album di inediti prevista per il prossimo autunno.

“Pazzi Stupidi Ragazzi” racconta un amore istintivo, irrazionale e travolgente, uno di quei legami capaci di resistere al tempo, alle distanze e soprattutto alle differenze. È la storia di due persone che continuano a cercarsi e a rincorrersi perché, quando un sentimento è autentico, tutto il resto perde importanza: le paure, gli ostacoli, i confini che spesso siamo noi stessi a creare. Musicalmente, il brano ha un’anima electropop intensa e ritmata, pensata per far “muovere” ma anche per emozionare. Tra atmosfere notturne, immagini romantiche, corse verso l’estate e stelle da contare insieme, la canzone accompagna l’ascoltatore in un viaggio fatto di desiderio, libertà e connessione. Perché le differenze non dovrebbero mai dividerci: spesso sono solo illusioni create dalla mente.

“Ho voluto raccontare la libertà di amarsi senza filtri e senza condizioni – afferma Raf – con quella parte un po’ folle e sincera che ci rende tutti, in fondo, ancora ‘pazzi stupidi ragazzi’. Nel brano c’è nostalgia, ma anche energia, voglia di vivere e di lasciarsi andare”.

“Pazzi Stupidi Ragazzi” sarà presentata dal vivo durante le tappe estive del tour “Infinito – Estate 2026” – organizzato da Friends & Partners, prodotto da Girotondo EM srl in collaborazione Momy Records – occasione in cui saranno festeggiati i 25 anni del successo “Infinito”.

– Foto Daniele Mignardi Promopressagency –

(ITALPRESS).