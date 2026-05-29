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“Tu cosa fai questa sera”: esce il nuovo singolo di Noemi

di Italpress - 29 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi “Tu cosa fai questa sera” il nuovo singolo di Noemi, accompagnato dal videoclip ufficiale del brano che vanta la partecipazione del ballerino Nikita Perotti, vincitore del noto programma televisivo di Rai 1 “Ballando con le Stelle”.

Nel video ufficiale, diretto da Lorenzo Silvestri, Noemi si muove dentro un continuo gioco di attrazione e provocazione con un uomo che la sfida e prova a destabilizzarla. Tra giochi di sguardi, vicinanze e momenti ad alta tensione sensuale, la danza tra Noemi e il ballerino (per la coreografia di Marcello Sacchetta) costruisce un equilibrio in cui però è sempre Noemi ad avere il controllo della scena: forte, lucida e padrona della propria identità. Un dialogo fisico ed emotivo che restituisce tutta l’energia più intensa e diretta del brano.

“Tu cosa fai questa sera” (Columbia Records / Sony Music Italy) è una nuova tappa delle cantautrice che, dopo il successo di brani come “Non sono io”, “Oh ma!” con Rocco Hunt e “Bianca” – rimasta ai vertici dell’airplay radiofonico italiano – torna con una canzone che mette al centro una versione ancora più diretta, istintiva e sensuale di sé.

“Tu cosa fai questa sera” è un brano intenso e magnetico, che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro del racconto emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte.

Dal punto di vista delle sonorità il pezzo segna una nuova direzione per Noemi: una veste sonora più ritmica, incisiva e contemporanea, che accompagna un modo nuovo di raccontarsi. Il ritmo serrato e l’energia del brano amplificano il carattere diretto e autentico dell’interpretazione, mostrando un lato inedito dell’artista, più audace e consapevole.

-Foto ufficio stampa Elena Tosi-

(ITALPRESS).