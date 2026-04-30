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Eagles, esce domani “One of these nights (Deluxe Edition)”

di Italpress - 30 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – L’album in studio degli Eagles del 1975, One Of These Nights, è stato una pietra miliare per la band, facendogli guadagnare il primo Grammy Award e diventando il primo di quattro album consecutivi al primo posto in classifica. Rhino pubblicherà una Deluxe Edition dell’album il 1° maggio, in concomitanza con la performance della band come headliner al New Orleans Jazz & Heritage Festival e le prossime date negli stadi come parte di The Long Goodbye, Act III.

One Of These Nights (Deluxe Edition) sarà disponibile come set 3CD/Blu-ray con un nuovo mix dell’album originale, un concerto inedito del 1975 all’Anaheim Stadium con 16 brani e nuovi mix in Dolby Atmos e stereo ad alta risoluzione. Una versione 3LP, in uscita lo stesso giorno, includerà il nuovo mix dell’album e la registrazione completa del concerto. Le lacche sono state incise da Chris Bellman presso il Bernie Grundman Mastering. Prodotte da Don Henley, le edizioni CD e vinile includono un nuovo mix dell’album curato da Rob Jacobs.

Originariamente prodotto da Bill Szymczyk e registrato ai Criteria Studios di Miami e al Record Plant di Los Angeles, One Of These Nights ha ottenuto la certificazione di quadruplo Platino e il singolo “Lyin’ Eyes” ha vinto il GRAMMY® Award come miglior interpretazione pop di un duo o gruppo. La registrazione live inedita cattura l’esibizione degli Eagles al Sunshine Festival di Anaheim il 28 settembre 1975. Registrato alla fine del tour di One Of These Nights, lo show vede protagonisti Henley, Glenn Frey, Randy Meisner, Bernie Leadon e Don Felder. Il set mescola brani di quell’album (“Lyin’ Eyes”, “Take It To The Limit”) con i successi dei primi tre dischi: “Take It Easy”, “Witchy Woman”, “Already Gone” e “The Best Of My Love”.

Il concerto immortala la band in un importante periodo di transizione: segna l’ultima esibizione di Leadon, mentre Joe Walsh (che sarebbe diventato membro ufficiale pochi mesi dopo) si unisce al gruppo per l’encore suonando la sua “Rocky Mountain Way”. Il penultimo brano è una trascinante cover di “Carol” di Chuck Berry, un classico dei loro live dell’epoca, che appare per la prima volta in assoluto su un album degli Eagles. Come anteprima, “Carol” è disponibile da oggi in streaming e download. Il Blu-ray che accompagna il set CD presenta l’album e la performance dal vivo in Dolby Atmos e stereo ad alta risoluzione. La Deluxe Edition e il mix Atmos dell’album originale saranno disponibili anche in digitale.

Nel gennaio 2026, gli Eagles sono diventati la prima band a ottenere la certificazione Quadruple Diamond dalla RIAA per vendite superiori a 40 milioni di unità (40 volte Platino) di Their Greatest Hits 1971-1975, che rimane l’album più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti. Inoltre, il leggendario album Hotel California è stato ricertificato 28 volte Platino, risultando il terzo album più venduto di sempre. L’eredità della band continua sul palco: gli Eagles – Don Henley, Joe Walsh e Timothy B. Schmit, con Vince Gill e Deacon Frey – si apprestano a stabilire il record per la residency più lunga allo Sphere di Las Vegas. Dall’apertura del 20 settembre 2024, Eagles – Live In Concert At Sphere ha attirato oltre 700.000 fan in 52 spettacoli sold-out. Dopo le date allo Sphere, la band lancerà The Long Goodbye, Act III con date negli stadi di Atlanta, Nashville e Arlington.

– Foto ufficio stampa sh03.musvc.com –

(ITALPRESS).