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Eclissi totale: il cielo diventa nero, i turisti verdi

Il fenomeno astronomico si trasforma in un affare per alcuni e un mezzo incubo logistico per molti altri

di Ernesto Ferrante - 12 Agosto 2026

L’eclissi è totale, ma l’oscuramento non riguarda certo i listini. In Islanda, a Reykjavik, le camere d’albergo hanno raggiunto una media di 793 dollari, quasi 700 euro, con un aumento del 98% rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso. Il cielo si prepara a diventare nero, ma i turisti diventano di un triplo verde: verde come la speranza di trovare una stanza, verdi di rabbia davanti ai prezzi e al verde per i bigliettoni che evaporano. Non è solo l’Islanda a brillare nel buio. La Spagna, ben posizionata per osservare il fenomeno, attende 460mila turisti stranieri venuti apposta. Una cifra che fa capire quanto l’evento astronomico stia avendo ricadute importanti dal punto di vista commerciale.

La Spagna, dove il buio costa caro

La Coruna guida la classifica degli aumenti: +135%, con camere a 451 dollari. A Maiorca, dove l’eclissi promette un tramonto da cartolina, i prezzi salgono del 24%, arrivando a 448 dollari. Santiago de Compostela e Bilbao non vogliono essere da meno: +34% e +67%. Il risultato? Un’Europa dove il cielo si oscura, ma i conti degli hotel brillano come supernovae.

Villaggi pieni, case scambiate, osservatori improvvisati

Lungo la fascia di totalità, ogni balcone diventa un osservatorio, ogni prato un punto di osservazione “premium”. Gli alloggi nei villaggi sono prenotati da mesi, e alcuni turisti americani hanno persino partecipato a scambi di case con residenti di Castiglia e Leon pur di garantirsi un posto in prima fila. Altro che turismo esperienziale. Qui siamo al turismo astronomico (per prezzi) con supplemento di creatività.

Quando il buio fa paura: l’allarme incendi

La Spagna, oltre ai turisti verdi, deve fare i conti con un altro colore, il meno rassicurante rosso fuoco. Le autorità prevedono 1,5 milioni di spostamenti in auto in più, con temperature alte e clima secco che trasformano ogni scintilla in un potenziale disastro.

Per questo verranno schierati 35mila agenti, vietati barbecue, fuochi d’artificio e persino il parcheggio vicino alla vegetazione secca. La regione di Valencia chiude i parchi naturali, mentre tre grandi incendi divampano già a Huelva, Segovia e Huesca. Quest’anno, gli incendi hanno devastato 200mila ettari, sei volte più del 2025. Se il cielo si spegne, la prudenza deve restare accesa.

Cani e eclissi: il buio non è per loro

In mezzo a tutto questo, arriva anche una raccomandazione curiosa, quella di non far guardare l’eclissi ai cani. La Real Sociedad Canina de Espana ricorda che gli amici a quattro zampe non hanno alcun interesse a fissare il Sole (e francamente, chi può biasimarli). Niente occhiali, niente pose forzate per foto virali. Il buio improvviso e la folla possono agitarli, meglio lasciarli nella loro beata normalità.

Quando la luce torna, i conti restano

Finita l’eclissi, il Sole tornerà a splendere. I portafogli, invece, impiegheranno un po’ più di tempo. Ma per molti turisti il prezzo del biglietto per il buio è stato comunque un investimento emotivo. Un momento unico, irripetibile, da raccontare. E forse è proprio questa la magia dell’eclissi. Mentre il cielo diventa nero, un pezzo di mondo si tinge di verde.