Sotto la pelle di Modigliani alla Pinacoteca Agnelli

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Nu couché in Collezione a confronto con prestiti internazionali

di Askanews - 12 Agosto 2026

Torino, 12 ago. (askanews)- Fino al 13 settembre e per tutto agosto la Pinacoteca Agnelli nello Scrigno presenta un nuovo appuntamento nell’ambito del programma Beyond the Collection dedicato alla Collezione Permanente del Museo: Modigliani sottopelle. Quattro capolavori. L’opera Nu couché di Amedeo Modigliani dialoga con altri tre grandi capolavori dell’artista: Female Nude Reclining on a White Pillow, in prestito dalla Staatsgalerie di Stoccarda, il ritratto di Gaston Modot e Maternité, entrambi in prestito dal Centre Pompidou di Parigi. Curata da Pietro Rigolo e Beatrice Zanelli, Modigliani sottopelle è il risultato di un importante lavoro di ricerca interdisciplinare che offre nuove chiavi di lettura. La mostra invita il pubblico ad andare oltre la superficie visibile delle opere, interrogando ogni dettaglio e portando alla luce tracce nascoste grazie al lavoro congiunto di storici dell’arte, restauratori e scienziati. Attraverso lo studio della tecnica e dei materiali utilizzati dall’artista, il progetto contribuisce a proporre una nuova datazione di Nu couché, capolavoro acquisito da Giovanni e Marella Agnelli nel 1960.

Beatrice Zanelli ha introdotto il lavoro e la mostra: “Siamo qua nello Scrigno in Pinacoteca Agnelli e presentiamo una nuova edizione di Beyond the Collection dedicata a Modigliani. Il nostro Nu couché è sempre stato datato 1917-1918 e con questa piccola mostra che lo mette in dialogo con tre capolavori provenienti dalla Staatsgalerie di Stoccarda e il Centre Pompidou di Parigi abbiamo voluto in qualche modo andare sotto pelle per andare a indagare effettivamente la data di produzione dell’opera, posticipandola in realtà al 1918-1919 grazie a una serie di indizi. È stato possibile grazie a queste ricerche scientifiche rintracciare all’interno della nostra opera una seconda firma che rimane appunto sotto la superficie dell’olio. Questa scritta apre a nuove ipotesi: che lo stesso Modigliani volesse firmare l’opera nell’angolo superiore sinistro oppure addirittura potrebbe essere la scritta del mercante del rotolo di tela che ha venduto la tela a Modigliani ad essersi appuntato il nome dell’artista. Un altro indizio da cui siamo partiti sono state delle ricerche realizzate dal professor Don Johnson e dai suoi collaboratori legate alla creazione di questo software che permette attraverso delle radiografie delle opere di mettere in dialogo alcune opere molto probabilmente provenienti dallo stesoa rotolo di tela. Quello che questo software permette di indagare sono la densità dei fili della trama e dell’ordito dei rotoli di tela e quindi si può verificare esattamente come sia continua la densità attraverso le diverse opere d’arte”.

L’analisi della trama e dell’ordito della tela, l’esame delle imprimiture e lo studio delle firme confermano il legame con il periodo 1918-1919, distinguendo l’opera da dipinti precedenti come il nudo di Stoccarda o il ritratto di Gaston Modot. Accettare questa postdatazione non significa semplicemente correggere una data, ma contribuire a ulteriori ricerche sul metodo e sulla pratica artistica di Modigliani. Il percorso espositivo propone documenti d’archivio e indagini condotte nei laboratori di istituti di ricerca internazionali, rivelando i segreti nascosti sotto la superficie pittorica e restituendo tutta la complessità della ricerca storico-artistica.

Beyond the Collection è il progetto della Pinacoteca Agnelli che dal 2022 si propone di riattivare la Collezione Permanente del museo, un nucleo di 25 capolavori dal Diciottesimo al Ventesimo secolo. Attraverso interventi di artisti contemporanei e prestiti specifici da istituzioni italiane e straniere, alcune opere selezionate della Collezione diventano oggetto di nuove narrazioni e connessioni: in questo modo vengono portate alla luce storie dimenticate o ignorate, mettendo in discussione interpretazioni canoniche della storia dell’arte.