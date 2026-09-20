Esteri

Elezioni Macleburgo, trionfo Afd e terremoto per la Cdu di Merz che va avanti

Lunghi secondi di silenzio, poi il cancelliere ammette il risultato desolante

di Daniel Walker - 20 Settembre 2026

Elezioni in Germania: l’incubo Meclemburgo e il rischio avanzata dell’AfD per la CDU di Merz, una lunga giornata.

L’appuntamento elettorale nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore e nella capitale Berlino si trasforma nel test più drammatico per il cancelliere Friedrich Merz e la tenuta dei partiti tradizionali tedeschi.

L’incubo Macleburgo per Merz

Il prolungato ciclo di consultazioni regionali nell’Est della Germania rischia di confermare la costante e imponente avanzata di Alternative für Deutschland. AfD minaccia di mettere in crisi le coalizioni di governo a Berlino e di erodere le fondamenta dei partiti popolari.

Cosa succede: la spinta di AfD e il crollo della CDU

A due settimane dall’affermazione di AfD in Sassonia-Anhalt, il voto nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore registra un testa a testa serratissimo tra il candidato della destra sovranista, Leif-Erik Holm, e la ministra presidente uscente Manuela Schwesig (Spd). A fare da sfondo c’è la crisi dei cristiano-democratici (CDU): nei sondaggi regionali, il partito del cancelliere Merz è scivolato verso la soglia critica del 6%, mentre la SPD tenta di difendere l’ultimo fortino orientale contro un’AfD che viaggia sopra il 35%. Il malcontento popolare sul caro vita e la gestione dei flussi migratori sta alimentando un voto di protesta mai così strutturato.

Cosa succederà: scenari istituzionali e l’incognita del “Brandmauer”

L’esito delle urne apre scenari d’instabilità politica sia a livello locale che federale.

Ingovernabilità nei Länder dell’Est?

Se AfD dovesse superare il 35% e affermarsi come primo partito, la formazione dei governi regionali diventerà un rompicapo per l’impossibilità oggettiva di costruire maggioranze stabili senza infrangere il cordone sanitario (Brandmauer).

Crepe nella maggioranza e tenuta del governo Merz?

Un’eventuale disfatta della CDU nell’Est aumenterebbe il pressing della base partito contro la leadership di Friedrich Merz. E alimenterebbe tentativi di dialogo locale con l’estrema destra da parte dei rappresentanti territoriali.

Misure d’emergenza economiche

Per arginare l’ondata di scontento prima del voto, l’esecutivo ha già dovuto varare pacchetti straordinari dal valore di 2,5 miliardi di euro, comprensivi del taglio delle accise sui carburanti. La tenuta dell’alleanza di governo a Berlino dipenderà dalla capacità della coalizione di contenere i contraccolpi dei risultati dell’Est sui propri equilibri interni.

L’aggiornamento

Terremoto politico in Germania: l’AfD sfonda nell’Est, la CDU crolla al 5% e Merz ammette il «desaster».

L’esito delle urne in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e nella capitale Berlino assesta un colpo durissimo alla leadership di Friedrich Merz e sconvolge gli equilibri politici della Repubblica Federale. Nelle prime proiezioni e negli exit poll diffusi dalle tv pubbliche ARD e ZDF alla chiusura dei seggi, la destra radicale di Alternative für Deutschland (AfD) si conferma prima forza nel Land nord-orientale sfiorando il 38% dei voti, mentre la CDU incassa una sconfitta storica ai limiti dell’irrilevanza, precipitando attorno alla soglia dello sbarramento del 5%.

I dati nel dettaglio: la svolta a Schwerin e la sorpresa a Berlino

Meclemburgo-Pomerania Anteriore: AfD balza al primo posto con il 37,3%, superando di misura la SPD della ministra presidente uscente Manuela Schwesig (attestata al 35,5%). Crollo verticale per la CDU, che scivola al 5,3% rischiando di restare fuori dal parlamento regionale (Landtag). Entrano in extremis anche Die Linke (7,5%), i Verdi (5,5%) e il BSW (5,0%).

Berlino: la capitale registra il netto riscatto della sinistra di Die Linke, che si impone come primo partito con il 24-26% dei consensi. La CDU arretra al secondo posto (20%), seguita da AfD (13,5-16%) e dai Verdi (15%).

La reazione di Merz: «Risultato desolante, ma vado avanti»

A caldo, nella sede della CDU alla Konrad-Adenauer-Haus di Berlino, il clima è stato descritto dai media tedeschi come congelato da lunghi secondi di silenzio. Il cancelliere Friedrich Merz ha ammesso apertamente la gravità del quadro: «Il risultato in Meclemburgo-Pomerania Anteriore è un desaster». Merz ha spiegato la débâcle argomentando che l’elettorato conservatore è stato «zerribato» nella polarizzazione tra SPD e AfD. Ciononostante, il cancelliere ha escluso qualsiasi ipotesi di dimissioni: «Le riforme devono andare avanti e richiedono fermezza. Aufgeben (arrendersi) non è un’opzione».

E ora? Le conseguenze politiche e l’incognita “Brandmauer”

Assedio alla leadership CDU. L’esito infiamma il dibattito interno alla coalizione di centrodestra. I presidenti regionali del partito e le correnti interne mettono in discussione la strategia del cancelliere, accusato di aver svuotato il profilo moderato del partito senza riuscire ad arginare la fuga di voti verso la destra sovranista.

Pressing di AfD sul “cordone sanitario”. I vertici nazionali di AfD, guidati da Tino Chrupalla e Alice Weidel, hanno rivendicato l’incarico di governo adducendo che «l’elettorato ha espresso un chiaro mandato» e invitato la CDU ad abbattere definitivamente il cordone sanitario (Brandmauer).

Rompicapo maggioranze a Schwerin. Nonostante il primo posto di AfD, l’isolamento politico del partito rende complessa la formazione dell’esecutivo. Manuela Schwesig (SPD) tenterà di costruire una coalizione ad ampio spettro includendo Die Linke e Verdi per impedire ad AfD l’accesso al governo del Land.