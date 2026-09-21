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Marina La Rosa al GF Vip, la frase sulla Meloni scatena il caso

Bufera sui social dopo la frase di Marina La Rosa al GF Vip, ma il contesto del gioco ribalta completamente la lettura del caso

di Marzio Amoroso - 21 Settembre 2026

@ANSAfoto

La frase di Marina La Rosa “Voglio uccidere la Meloni” ha acceso il dibattito fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Le parole sono state pronunciate durante una sessione di gioco, non in un contesto politico. Il gioco in questione era Lupus in fabula, una dinamica in cui i concorrenti eliminano simbolicamente altri partecipanti. Dentro la Casa, il riferimento è apparso subito chiaro ai presenti. La Meloni citata da Marina era infatti la concorrente Piera Meloni, influencer sarda in gara nel reality.

Il fraintendimento sul cognome Meloni

Il cognome Meloni ha creato immediatamente un cortocircuito interpretativo fuori dal programma. Parte del pubblico ha collegato la frase alla premier Giorgia Meloni, senza conoscere il contesto del gioco. Questo collegamento ha alimentato polemiche e richieste di provvedimenti contro Marina La Rosa. In realtà, nella Casa del GF Vip nessuno ha pensato a un riferimento politico. Un altro concorrente ha precisato subito il nome Piera, confermando l’oggetto reale della frase.

La dinamica del gioco Lupus in fabula

Nel gioco Lupus in fabula il lupo deve scegliere chi uccidere tra gli altri giocatori. Si tratta di una formula ludica, basata su ruoli e sospetti, molto nota nei giochi di gruppo. La frase “Voglio uccidere la Meloni” rientra quindi nella narrativa del gioco, non in una minaccia reale. La morte nel gioco è solo una eliminazione simbolica, utile a far avanzare la partita. Dentro il GF Vip la scena è stata vissuta come parte della strategia ludica.

Nessuna minaccia politica, solo un gioco fra concorrenti

Alla luce dei fatti, la frase di Marina La Rosa riguarda esclusivamente la concorrente Piera Meloni. Non esiste alcuna minaccia verso la presidente del Consiglio. Il contesto è quello di un gioco televisivo, con regole chiare e ruoli definiti. La polemica nasce da un fraintendimento sul cognome e dalla circolazione parziale delle immagini. Il caso dimostra quanto una frase estrapolata possa trasformarsi in controversia, pur partendo da una semplice dinamica di gioco, scatenando l’ira dei Social e attacchi mirati alle persone.

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