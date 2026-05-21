Politica

Elezioni Associazione Stampa Parlamentare: Alfonso Raimo nuovo presidente

di Redazione - 21 Maggio 2026

Si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo di tutti gli organismi dell’Associazione della Stampa Parlamentare. Alla presidenza è stato eletto Alfonso Raimo dell’Huffington Post che raccoglie il testimone di Adalberto Signore, mentre vice presidente sarà Mara Montanari dell’agenzia di stampa Adnkronos. Per quanto riguarda gli altri componenti del direttivo, il consigliere più votato è stato Tommaso Ciriaco. La firma di Repubblica, recordman di preferenze, occuperà quindi il posto di segretario dell’associazione. Tesoriere sarà invece Barbara Acquaviti di Askanews, la seconda più votata. Tra gli altri sette consiglieri c’è solo un secondo uomo, Andrea Bonini di Sky tg 24. Il resto del direttivo sarà quindi composto da donne. Ne entrano a far parte Silvia Gasparetto dell’Ansa, Serenella Ronda dell’Agi, Enrica Agostini e Roberta Gentilini della Rai, Maria Carmela Fiumanò della Dire. Riconfermata Barbara Nepitelli di Radiocor.

Le elezioni dei revisori dei conti della Stampa Parlamentare e la riforma

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, votato da tutti i soci, sono invece stati eletti Antonio Savi – già tesoriere nella precedente consiliatura – in qualità di presidente avendo ottenuto il maggior numero di voti, Alessandro Cavaglià e Marco Mobili come supplente. In occasione del rinnovo degli organismi dell’Asp è stata anche approvata la riforma che porta da 25 a 20 anni di iscrizione il requisito minimo per accedere alla qualifica di socio anziano. La modifica, già varata dal Consiglio direttivo e vagliata dall’assemblea dei soci, è stata approvata a stragrande maggioranza con soli 4 voti contrari.

In generale (tra soci ordinari e anziani), il voto è stato ampiamente partecipato con un’affluenza di oltre il 75%. Dato che aumenta guardando ai soli soci ordinari. La presenza alle urne di quanti hanno eletto il nuovo Consiglio direttivo si è infatti attestata attorno al 90%