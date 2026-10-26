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Pallone d’Oro 2026, notte da brividi a Londra

Dalla nuova cornice di Londra ai favoriti per il titolo, tutti i dettagli sulla serata che incoronerà il miglior calciatore dell’anno

di Gianluca Pascutti - 26 Ottobre 2026

PALLONE D'ORO

Il sipario si alza finalmente sull’evento calcistico più atteso dell’anno. La settantesima edizione del prestigioso premio individuale assegnerà stasera il celebre Pallone d’Oro, la cerimonia rappresenta un passaggio storico per tutto il movimento sportivo.

Una sede inedita per un anniversario speciale

Per la prima volta assoluta la premiazione abbandona la storica cornice di Parigi. Si è scelto di trasferire il gala direttamente al London Palladium Theatre. Questa decisione celebra il settantesimo anniversario dalla nascita del premio nel lontano 1956. La capitale britannica accoglierà i tantissimi campioni reduci da una grande stagione. I conduttori ufficiali saranno la leggenda Thierry Henry e la nota giornalista Kate Scott. Il famoso tappeto rosso accoglierà gli ospiti prima dell’inizio dello show.

Orari ufficiali e come seguire l’evento in chiaro

Gli appassionati italiani potranno seguire la manifestazione a partire dalle ore 21:00. L’intera diretta sarà visibile in modalità gratuita grazie alla piattaforma DAZN. L’accesso avverrà facilmente via app oppure tramite il sito ufficiale del servizio. Non sarà necessario attivare alcun abbonamento a pagamento per guardare lo show. La copertura streaming permetterà a tutti i tifosi di vivere la serata in tempo reale.

I grandi favoriti e la corsa al trionfo finale

L’incertezza regna sovrana in questa edizione ricca di grandissimi campioni. Il forte attaccante Harry Kane si presenta con numeri realizzativi davvero eccezionali. L’inglese ha trascinato la propria squadra segnando oltre settanta reti complessive. Sulle sue tracce troviamo il fuoriclasse francese Kylian Mbappé, protagonista al Real Madrid. Il giovane talento spagnolo Lamine Yamal sogna la vittoria da record d’età. Rimane sempre vivo l’inossidabile fascino del campione argentino Lionel Messi. Per la Serie A la bandiera viene difesa dall’interista Lautaro Martínez.

Gli altri premi in palio durante il gala

La serata celebrerà anche la vincitrice del Pallone d’Oro femminile. Il miglior talento Under 21 conquisterà il prestigioso Trofeo Kopa. I portieri più forti del mondo si contenderanno il Trofeo Yashin. L’attaccante più prolifico dell’anno riceverà il celebre Trofeo Gerd Müller. Verranno poi consegnati i riconoscimenti dedicati all’impegno sociale e ai migliori allenatori. La grande festa del calcio mondiale sta per incoronare i suoi campioni.

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