Economia

Nuova governance per RSE: il CdA si insedia per guidare la ricerca energetica nazionale

Elisa Baroncini alla presidenza, Franco Cotana confermato AD

di Cinzia Rolli - 26 Ottobre 2026

Nuovo assetto di vertice per RSE, società pubblica controllata dal GSE che si occupa di ricerca e sperimentazione applicata al settore elettro-energetico e alla transizione ecologica.

Si è infatti ufficialmente insediato a Roma il Consiglio di Amministrazione che guiderà la società fino al 2028.

Durante la prima seduta, il Consiglio ha confermato all’unanimità la fiducia all’Amministratore Delegato uscente, Franco Cotana, professore ordinario di Fisica Tecnica Industriale a Perugia, per un secondo mandato consecutivo.

La presidenza è stata affidata invece a Elisa Baroncini, professoressa ordinaria di Diritto internazionale a Bologna e membro della Corte di arbitrato dell’Aja. Completano il nuovo board i consiglieri Francesca Filauri, Filippo Ravoni e Daniele Bacchiocchi.

Ricerca e transizione: gli obiettivi del nuovo vertice

La neo-presidente Baroncini, esperta di trade policy dell’UE, ha espresso grande entusiasmo e senso di responsabilità per la nomina ricevuta.

Ha quindi tracciato la rotta strategica per il prossimo triennio: l’obiettivo prioritario sarà consolidare e rafforzare il posizionamento di RSE come eccellenza e punto di riferimento imprescindibile nella ricerca applicata. Un impegno scientifico direttamente orientato a supportare le politiche energetiche del Paese, valorizzando al contempo la dimensione internazionale attraverso lo sviluppo di sinergie e cooperazioni globali.

Franco Cotana, esperto di energie rinnovabili e nucleare sostenibile, inizia il suo secondo mandato. Nel ringraziare la capogruppo GSE per la fiducia, Cotana ha capitalizzato i risultati del triennio precedente (2023-2026), contrassegnato da una crescita patrimoniale e infrastrutturale senza precedenti: un piano di potenziamento dell’organico con oltre 140 inserimenti professionali, la recente inaugurazione della sede istituzionale nel centro di Roma e lo sviluppo di laboratori diagnostici avanzati nella Capitale. L’obiettivo individuato dall’AD per i prossimi tre anni punta a convertire l’astrazione della ricerca in soluzioni applicate, in grado di incidere sulla competitività del tessuto manifatturiero e sui consumidelle famiglie italiane.

Il nuovo team di RSE nasce come risorsa strategica per guidare l’Italia attraverso la transizione energetica.

La squadra si troverà ad affrontare sfide complesse che superano la sola decarbonizzazione, come l’integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti, il potenziamento dei sistemi di accumulo, l’efficientamento energetico e la sicurezza degli approvvigionamenti.

In un contesto normativo europeo sempre più stringente, la precisione scientifica e l’analisi economica di questo gruppo di ricerca saranno fondamentali. La sfida sarà trasformare i vincoli comunitari in opportunità di competitività e crescita per il sistema- paese.

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