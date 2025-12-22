Attualità

Enrico Varriale condannato per minacce e lesioni: 7 mesi di carcere

Oltre alla condanna, il giornalista dovrà versare una provvisionale di duemila euro

di Eleonora Ciaffoloni - 22 Dicembre 2025

Il giornalista Enrico Varriale è stato condannato dal Tribunale di Roma a sette mesi di reclusione, con pena sospesa. I reati contestatu sono di minacce e lesioni nei confronti di una sua ex compagna. La decisione è stata pronunciata dal giudice monocratico, che ha riqualificato l’imputazione iniziale di atti persecutori, escludendo lo stalking ma riconoscendo comunque la responsabilità dell’imputato per gli altri capi d’accusa. Oltre alla condanna penale, Varriale dovrà versare una provvisionale di duemila euro alla parte civile.

Enrico Varriale condannato: i fatti

I fatti contestati risalgono a un arco temporale compreso tra dicembre 2021 e febbraio 2022. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, nel corso di una relazione sentimentale durata alcuni mesi, il giornalista avrebbe messo in atto comportamenti minacciosi e molesti, culminati in un’aggressione fisica avvenuta all’interno dell’abitazione della donna. All’imputato veniva inoltre attribuita una condotta insistente fatta di telefonate, anche da numeri anonimi, e di tentativi di controllo attraverso i profili social della ex compagna, allo scopo di ottenere informazioni su di lei.

Nel corso del processo, la Procura aveva chiesto l’assoluzione dall’accusa di stalking, ritenendo non pienamente integrati gli estremi del reato, e una condanna a sei mesi di reclusione per le lesioni. Il giudice ha infine deciso per una pena leggermente superiore, pur concedendo la sospensione condizionale.

Varriale, presente in aula al momento della lettura del dispositivo, aveva respinto le accuse già durante una precedente udienza, nell’ottobre scorso. Nel suo intervento aveva sostenuto di non aver mai minacciato né aggredito la donna, offrendo una ricostruzione alternativa degli eventi. In particolare, aveva raccontato un fatto avvenuto la sera dell’8 dicembre 2021. Si trovava in casa con un’amica quando l’ex compagna si sarebbe presentata improvvisamente, dando inizio a una violenta lite e danneggiando alcuni oggetti dell’abitazione. «Ero disperato – aveva dichiarato – cercavo solo di calmarla e contenerla, ma non l’ho mai colpita».

La condanna si aggiunge a un precedente giudiziario. Nel giugno scors, il giornalista era già stato condannato a dieci mesi per stalking e lesioni in un altro procedimento che coinvolgeva un’altra ex compagna.