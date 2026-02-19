Esteri

Epstein Files: arrestato il principe Andrea

Il fratello di Re Carlo III in manette nel giorno del suo compleanno: tutte le accuse

di Cristiana Flaminio - 19 Febbraio 2026

Arrestato il principe Andrea, il caso Epstein fa la prima vittima più che illustre. Gran Bretagna in subbuglio. Il rampollo della casa Windsor, fratello di re Carlo III, è stato fermato. Con l’accusa di abuso d’ufficio. Lo ha riportato la Bbc. L’indagine riguarda, chiaramente, un’inchiesta sul caso Epstein. Ma le forze dell’ordine non forniscono più di troppi dettagli. Ma il Telegraph ha riportato che ben sei auto della polizia si sono recate questa mattina nei pressi dell’ex abitazione del principe a Sandringham.

Arrestato il principe Andrea: Epstein file

Otto auto della polizia, riporta la stampa britannica, si sono recate nell’ex abitazione di Sandringham. Sarebbero alla ricerca di documenti, prove e chissà che altro per fare piena chiarezza sulle accuse emerse dai fascicoli sui caso Epstein. I rapporti tra il principe Andrea e il finanziere pedofilo risalirebbero a quando Epsteir era inviato commerciale nel Regno Unito. La polizia del Norfolk, però, non conferma né smentisce. Parlando di aver “arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l’accusa di abuso d’ufficio” e di stare effettuando “perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk”.

Il compleanno più triste

Il principe Andrea è stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno. Per Andrew Mountbatten-Windsor le accuse sarebbero di abuso d’ufficio. Non si sa molto di più. La notizia, però, ha messo in subbuglio tutto il Regno Unito. L’indagine è ancora in corso ma è facile immaginare che, presto o tardi, la questione sarà svelata. E sulla casa reale si abbatte un’altra tempesta. Il Re Carlo III aveva già dato la piena disponibilità sua a collaborare alle indagini. Il principe William, da parte sua, avrebbe già voluto cacciare da lungo tempo lo zio.