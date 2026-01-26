Italpress Notizie Agroalimentare

Evolio Expo 2026, al via a Bari la Fiera dedicata alla filiera olivicola-olearia

di Italpress - 26 Gennaio 2026

BARI (ITALPRESS) – Oltre 330 mila ettari di superficie in produzione di olive da olio, pari al 31,5% del totale italiano, e 720 frantoi attivi. Sono questi i numeri che confermano la Puglia al primo posto nella classifica delle regioni olivicole nazionali. A livello provinciale, Bari è al primo posto con una superficie di 98.900 ettari, seguita da Brindisi (63.400 ettari), Lecce (55.000 ettari), Foggia (52.100 ettari), Bat (33.300 ettari) e Taranto (28.100 ettari).

In questo contesto si inserirà EVOLIO Expo 2026, la seconda edizione della fiera di riferimento B2B presentata questa mattina nel capoluogo pugliese e dedicata all’olio extra vergine di oliva, in programma da giovedì 29 a sabato 31 gennaio alla Fiera del Levante di Bari, patrocinata dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante con il sostegno del dipartimento Agricoltura e del dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Nel corso delle tre giornate di fiera, oltre alla presenza di 150 espositori, 20 associazioni, enti e istituzioni e circa 50 buyer internazionali dei settori GDO, retail e Ho.Re.Ca. provenienti da 16 Paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Brasile e Arabia Saudita, EVOLIO Expo propone un programma di oltre 100 convegni, talk ed eventi che affrontano i principali temi strategici del settore olivicolo-oleario: dall’innovazione alla sostenibilità, dall’oleoturismo alla salute, fino alla valorizzazione culturale e gastronomica dell’olio extra vergine di oliva.

Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia Francesco Paolicelli, l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro Eugenio Di Sciascio, l’assessore regionale al Turismo e alla Promozione Graziamaria Starace e il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

“La partecipazione di tre assessorati – ha affermato Paolicelli – sottolinea l’importanza della produzione di olio nella nostra regione, sia dal punto di vista industriale, sia da quello turistico. Qui in Puglia abbiamo la legge sull’oleoturismo, che prevede la possibilità di fare turismo direttamente sotto gli ulivi nei nostri frantoi storici e in quelli di ultima generazione. Siamo tra i produttori più importanti in Italia, è importante comunicarlo e farlo in maniera sinergica”.

“Evolio – ha aggiunto Di Sciascio – è una scommessa già vinta. In questo secondo anno credo si possa fare ancora di più. In questo senso è fondamentale la presenza appunto di buyer stranieri. Ci auguriamo che per la filiera dell’agricoltura diventino sempre di più e più ampi gli spazi di crescita, poiché si tratta di uno degli asset naturali della nostra Regione”.

“Il valore aggiunto di questa iniziativa – ha sottolineato Starace – è sicuramente quello di celebrare il nostro oro di Puglia. L’olio è chiamato così ed è conosciuto così in tutta l’Italia e in tutto il mondo. Pertanto attueremo delle strategie integrate tra i vari assessorati perché questo settore possa espandersi nel migliore dei modi. Sono appena tornata da Milano, nel Forum internazionale sul turismo si è fatto proprio il punto sul sulle modalità di turismo open air. Ebbene, il turismo rurale non è altro che una di queste modalità e va assolutamente rafforzato e supportato”.

“EVOLIO – ha concluso Frulli – è la fiera che ha l’obiettivo di essere il punto di riferimento nazionale e internazionale dell’olio extravergine d’oliva italiano. Abbiamo le competenze, il know how, la storia, per raccontare quello che è l’olio, un prodotto che ha molteplici caratteristiche e fa bene anche al benessere dell’uomo. Questa edizione vedrà oltre 150 espositori, 100 convegni con tematiche importanti, show cooking, talk e, soprattutto, oltre 50 buyer esteri che verranno qui e incontreranno aziende che parleranno di business e di olio italiano”.

