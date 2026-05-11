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Export vini da incubo: ecco cosa forse può salvarlo

Il comparto vitivinicolo italiano chiude il bilancio di un anno durissimo e guarda al 2026 con un misto di preoccupazione e cautela

di Dave Hill Cirio - 11 Maggio 2026

Export vini: la crisi dell’ultimo semestre e la speranza dell’Accordo Turnberry.

Export vini, sprofondo nero

Il comparto vitivinicolo italiano chiude il bilancio di un anno durissimo e guarda al 2026 con un misto di preoccupazione e cautela. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Unione Italiana Vini, l’export nel 2025 ha subito una contrazione del 9,2%, traducendosi in una perdita secca di 178 milioni di euro.

Il dato più allarmante riguarda però la velocità della caduta: nell’ultimo semestre dello scorso anno il crollo ha toccato il -23%, trascinando l’inerzia negativa anche nel nuovo anno.

Il peggior inizio dal 2022

Il primo trimestre del 2026 ha infatti confermato lo stato di sofferenza con un gap tendenziale del -20% (pari a -105 milioni di euro). Si tratta, numeri alla mano, del peggiore inizio d’anno dell’ultimo quadriennio.

Tuttavia, gli analisti intravedono una luce: dopo nove mesi consecutivi in “rosso”, le proiezioni di aprile indicano finalmente una leggera risalita dei valori di vendita, suggerendo che il fondo del barile sia stato toccato.

L’Accordo Turnberry: una boccata d’ossigeno per le cantine

In questo scenario di crisi globale, una possibile svolta arriva dalla diplomazia internazionale con il cosiddetto Accordo Turnberry. Ma di cosa si tratta esattamente?

L’Accordo Turnberry è un protocollo di intesa multilaterale (che coinvolge i principali produttori mondiali, tra cui Ue, Usa, Australia e Cile) volto alla standardizzazione e semplificazione delle barriere non tariffarie.

In un momento in cui l’export soffre per l’aumento dei costi logistici e la rigidità burocratica, l’accordo mira tre obiettivi.

Uniformare le etichettature

Può farlo riducendo i costi di adattamento per i diversi mercati esteri.

Semplificare le pratiche enologiche

Riconoscendo reciprocamente le tecniche di produzione certificate, si potrà evitare doppi controlli e blocchi doganali.

Tutela dei vitigni

Fondamentale, rafforzare la protezione internazionale dei nomi dei vitigni e delle indicazioni geografiche.

Per il settore vino italiano, l’implementazione di Turnberry potrebbe rappresentare l’aiuto decisivo per abbattere i costi di distribuzione e rendere il nostro prodotto più competitivo e “agile” sui mercati extra-Ue, proprio mentre i consumi interni faticano a ripartire. La sfida del 2026 sarà trasformare questa semplificazione normativa in nuovi ordini e fatturato reale.