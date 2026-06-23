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Fabrizio Capaccioli confermato presidente di Green Building Council Italia per il triennio 2026-2029

di Italpress - 23 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – Fabrizio Capaccioli è stato confermato Presidente di Green Building Council Italia per il triennio 2026-2029. La nomina è avvenuta nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio di Indirizzo, eletto dall’Assemblea dei Soci e chiamato a guidare l’associazione in una fase decisiva per il futuro dell’edilizia sostenibile in Italia.

“La sostenibilità dell’ambiente costruito non è più un tema specialistico o una scelta riservata ai grandi interventi immobiliari, ma una leva centrale per la qualità dell’abitare, la salute delle persone, la competitività delle imprese e la capacità dei territori di affrontare la transizione ecologica”, ha dichiarato Capaccioli, la cui riconferma arriva in un passaggio particolarmente significativo per l’associazione, che nel 2026 ha celebrato i 18 anni dalla sua nascita e si prepara ad affrontare una nuova fase di lavoro, in un contesto profondamente cambiato rispetto al precedente mandato.

Il nuovo assetto di governance prosegue il percorso avviato con il recente aggiornamento dello Statuto, pensato per rendere l’associazione più solida, aperta e capace di rispondere alle trasformazioni di un settore chiamato a confrontarsi con obiettivi sempre più stringenti, dalla decarbonizzazione alla circolarità, dalla qualità dell’abitare alla misurazione delle prestazioni ambientali. L’attuazione della Direttiva EPBD4, il confronto sul Piano Casa, l’evoluzione dei criteri ESG e della tassonomia europea rendono ancora più centrale il ruolo dell’ambiente costruito nella transizione ecologica e confermano la necessità di un dialogo strutturato tra le parti, di cui l’associazione si fa promotrice e garante.

“Tra le priorità del nuovo mandato ci sarà il patrimonio edilizio esistente, ambito in cui si giocherà una parte decisiva della trasformazione del Paese”, ha proseguito Capaccioli. “La sfida, per il Green Building Council Italia, sarà contribuire a rendere la sostenibilità una pratica concreta, misurabile e diffusa, capace di arrivare non solo ai grandi progetti, ma anche ai piccoli comuni, alle amministrazioni locali e alle comunità che più hanno bisogno di strumenti operativi per riqualificare edifici, spazi pubblici e servizi. Accanto a questo, lavoreremo per rafforzare l’integrazione tra sostenibilità ambientale, salute, qualità del lavoro e governance, promuovendo approcci capaci di misurare l’impatto complessivo dell’ambiente costruito”. “In questa prospettiva, un ruolo sempre più rilevante sarà affidato ai dati, alla trasparenza delle performance e al dialogo con il mondo della finanza e delle assicurazioni, affinché la qualità e la sostenibilità degli edifici diventino parametri riconosciuti nelle decisioni di investimento, nei modelli di valutazione del rischio e nei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare”, si legge in una nota.

– foto Green Building Council Italia –

(ITALPRESS).