Cronaca

L’Europa nella morsa del caldo estremo, un inizio estate che mette in crisi il continente

Caldo estremo in tutta Europa, In Francia si contano oltre quaranta morti

di Gianluca Pascutti - 24 Giugno 2026

L’Europa sta vivendo un giugno che assomiglia più ad agosto inoltrato che all’inizio dell’estate. Un’ondata di caldo estremo, mai registrata con questa intensità nel periodo, sta spingendo i termometri oltre i quaranta gradi in molte regioni. In Francia, dove il caldo è arrivato con violenza improvvisa, si contano oltre quaranta morti per annegamento. Persone che cercavano refrigerio in laghi e fiumi e che sono state travolte da correnti imprevedibili o da malori improvvisi causati da shock termico.

Temporali violenti dopo l’afa

Le giornate roventi sono spesso seguite da serate esplosive, con temporali violenti, grandinate improvvise e raffiche di vento che superano i centotrenta chilometri orari. Un contrasto termico così netto è il marchio di fabbrica delle estati estreme, un equilibrio atmosferico che si spezza e si ricompone con brutalità. In Italia, intanto, il caldo sta ridisegnando anche i comportamenti quotidiani. A Roma, Firenze, Milano e in molte altre città, i turisti si immergono nelle fontane come fossero piscine pubbliche, trasformandole in docce improvvisate. Le multe fioccano, ma sembrano non avere l’effetto deterrente sperato

La strategia urbana contro il caldo estremo

Molte città europee hanno iniziato a organizzarsi con spazi refrigeranti, aree climatizzate e percorsi ombreggiati dove trovare sollievo nelle ore più critiche. Nebulizzatori, zone di sosta climatizzate, punti per la distribuzione dell’acqua e centri di accoglienza temporanei, stanno diventando strumenti essenziali per proteggere la popolazione più fragile. È un modello che si sta diffondendo rapidamente e che potrebbe diventare parte integrante della pianificazione urbana del futuro. La gestione del caldo estremo non è più un tema emergenziale, ma una strategia di sopravvivenza urbana, un capitolo nuovo della politica climatica che riguarda tutti, dai sindaci ai cittadini.

Protezione personale e buon senso

Gli esperti ricordano che la prima regola è evitare di uscire nelle ore più calde, soprattutto per anziani e bambini, i più esposti ai colpi di calore. Bere molta acqua, mantenere un’idratazione costante e riconoscere i segnali del corpo sono comportamenti semplici ma decisivi. L’idratazione, come sottolineano gli studi sul caldo estremo, è la prima barriera contro i malori che possono colpire anche persone giovani e in buona salute.