Esteri

La deterrenza nucleare asse della strategia di Kim

Il leader nordcoreano ha rilanciato la marina atomica come strumento militare e leva negoziale

di Ernesto Ferrante - 24 Giugno 2026

Nel linguaggio mai casuale di Kim Jong Un, l’annuncio che la Corea del Nord sta “equipaggiando la marina con armi nucleari” non è soltanto un aggiornamento militare. È un messaggio politico, rivolto tanto ai rivali quanto ai potenziali interlocutori. Pyongyang ha ribadito la propria dottrina. La forza atomica non è solo scudo difensivo, ma anche strumento di pressione diplomatica, una leva negoziale da attivare quando il contesto internazionale si fa più insidioso.

Il battesimo della super nave da guerra

La cerimonia di entrata in servizio del Choe Hyon, nave da guerra da 5.000 tonnellate, è diventata così il palcoscenico per un discorso in cui si intrecciano tecnologia militare e strategia geopolitica. Kim ha assicurato che il programma navale nucleare “procede senza deviazioni”, e annunciato una flotta in espansione. Dopo il cacciatorpediniere Kang Kon, arriveranno navi strategiche da 10.000 tonnellate, simbolo di una potenza che vuole mostrarsi capace di proiezione e deterrenza anche in mare.

Opzioni militari e peso negoziale si fondono nella strategia di Kim

L’obiettivo dichiarato è chiaro è quello di rendere la capacità nucleare nordcoreana operativa su più vettori, moltiplicando le opzioni di risposta e, soprattutto, aumentando il peso negoziale del regime. In un sistema internazionale che Kim ha definito “imprevedibile e complesso”, la Corea del Nord punta a far sì che ogni tavolo diplomatico debba tener conto della sua forza atomica, trasformandola in un elemento strutturale del confronto con Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone.

Status nucleare e sfide globali

Tale logica è rafforzata dal discorso pronunciato lunedì al Comitato centrale del Partito dei lavoratori, in cui il presidente nordcoreano ha ribadito che solo esercitando pienamente lo status di potenza nucleare il Paese può affrontare le sfide globali. Una linea che non lascia spazio a compromessi. La deterrenza viene intesa come identità, garanzia di sopravvivenza del regime e moneta di scambio nei futuri negoziati.

L’arresto al confine

Sul fronte intercoreano, intanto, un episodio apparentemente minore rivela un’altra faccia della tensione. Le forze sudcoreane hanno arrestato un soldato nordcoreano che ha attraversato il confine. Le autorità di Seul hanno parlato di un probabile tentativo di diserzione.

Nel complesso, la Corea del Nord si sta muovendo lungo una direttrice coerente per accrescere la propria forza nucleare, consolidare il potere interno, intimidire gli avversari e presentarsi ai futuri negoziati da una posizione di forza.