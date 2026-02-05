Attualità

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione

Il gruppo avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche per indurre i gestori a non invitarlo

di Redazione - 5 Febbraio 2026

Fabrizio Corona ha denunciato Mediaset “per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura vorrà ravvisare”. Ad annunciarlo è il suo legale di fiducia, l’avvocato Ivano Chiesa, intervenendo dopo che il gruppo avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche per avvertire i gestori che potrebbero essere corresponsabili nel caso invitassero come ospite il grande accusatore di Signorini.

Da cosa nasce l’azione di Corona

In un intervento registrato su Instagram, l’avvocato Chiesa ha spiegato che l’iniziativa “è una cosa molto grave e non ha fondamento: un gestore di una discoteca non ha nessun dovere se non di garantire la sicurezza, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole perché non siamo in Corea”.

L’atto di accusa di Chiesa

“Hanno tentato di silenziare Fabrizio Corona sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa faranno gli impediranno di parlare a casa sua?”, ha aggiunto l’avvocato. Da qui l’iniziativa di Corona di passare all’attacco.