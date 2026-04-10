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Fedez di nuovo papà: sui social le foto della fidanzata Giulia Honegger incinta

di Redazione - 10 Aprile 2026

Fiocco in arrivo per Fedez, che si prepara a diventare papà per la terza volta: dopo giorni di indiscrezioni e sospetti sempre più insistenti, è arrivata la conferma, la sua fidanzata Giulia Honegger è incinta.

A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso rapper, che ha condiviso una Storia su Instagram mostrando il pancione durante una vacanza al mare in Sardegna. Uno scatto semplice ma significativo, che ha subito fatto il giro dei social, scatenando entusiasmo tra i fan della coppia.

Per Fedez si tratta del terzo figlio: il rapper è già padre di Leone e Vittoria, nati dalla relazione con Chiara Ferragni. Con questo nuovo arrivo, la famiglia si allarga ulteriormente, segnando un nuovo capitolo nella vita privata dell’artista.

Fedez sarà di nuovo papà: dopo i rumors ora l’ufficialità. La fidanzata Giulia è incinta

Già nelle ultime settimane alcune riviste di gosspi avevano parlato della dolce attesa della Honegger. Negli ultimi giorni, i rumor sulla gravidanza si erano intensificati, complici alcuni indizi che non erano passati inosservati agli occhi più attenti. Tra questi, alcune foto condivise sui social in cui Giulia appariva mentre brindava con un calice di vino vuoto, dettaglio che aveva alimentato le speculazioni.

Ora che la notizia è ufficiale, resta la curiosità su altri dettagli: il sesso del bambino e il nome che i futuri genitori sceglieranno. Intanto, la coppia si gode questo momento speciale lontano dai riflettori più pressanti, tra relax e giornate di sole.

L’annuncio segna una fase serena per Fedez, che dopo anni intensi anche sul piano personale, sembra aver ritrovato un equilibrio. L’arrivo di un nuovo figlio rappresenta senza dubbio un evento importante, destinato a cambiare ancora una volta le sue priorità e la sua quotidianità.