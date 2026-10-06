Sport

L’ultima di Messi con l’Argentina. Orario e dove vederla

di Pietro Pertosa - 6 Ottobre 2026

L’ultima di Leo Messi con la maglia dell’Argentina. Il Sudamerica, anzi tutto il mondo dello sport, si prepara a salutare l’esperienza della Pulce con la maglia albiceleste. Gli omaggi a Messi già si sprecano. A cominciare dalla “sua” Rosario, la città che gli ha dato i natali. Una casacca dell’Argentina, con il numero Dieci (che da quelle parti tutto è fuorché che banale), e un messaggio al campione. “Grazie capitano. Ci hai dato tutto. Ci hai fatto tornare a credere, a sognare l’impossibile e ci hai regalato momenti indimenticabili che resteranno impressi in noi per il resto della vita”.

L’ultima di Messi con l’Argentina

Un’amichevole, a Buenos Aires. Stadio Monumental. Leo Messi giocherà lì l’ultima partita con l’Argentina. La Selecciòn affronterà il Benin. La partita inizierà quando, in Italia, sarà l’una di questa notte.

Chi vorrà, potrà seguirla in tv: ci sarà la diretta televisiva, in esclusiva, sui canali di SkySport. Ma sarà pure trasmessa in streaming sull’app SkyGo e su Now.

L’Argentina si prepara a tributare il degno saluto al campione che ha segnato un’era del calcio e dello sport. Una carriera lunga, tutta (o quasi) giocata in Spagna con la maglia del Barcellona. E, naturalmente, con la maglia della sua Nazionale. A cui è riuscito a regalare un mondiale, in Qatar nel 2022. Arrivando, così, ad eguagliare (finalmente) Diego Armando Maradona quantomeno sotto il profilo del palmares. Non gli è andato bene il tentativo di bissare quel successo, negli Usa a vincere è stata la Spagna. E subito dopo la finale persa aveva annunciato l’intenzione di lasciare la Nazionale. E stasera sarà l’ultima gara con l’Albiceleste.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT