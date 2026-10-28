Esteri

Flávio Bolsonaro è in Florida: negli Usa incontro con il fratello Eduardo

Tra gli scenari presentati dai media brasiliani anche la possibilità di una richiesta di asilo negli Stati Uniti

di Flavia Romani - 28 Ottobre 2026

Il senatore brasiliano Flávio Bolsonaro è arrivato negli Stati Uniti, in Florida, dove ha incontrato il fratello Eduardo, ex deputato, e la sua famiglia. A riferirlo è il portale brasiliano Metrópoles, secondo cui il politico è giunto negli Usa insieme alla moglie e alle due figlie, Carolina e Luiza.

Bolsonaro, la fuga dal Brasile e l’arrivo negli Usa

La partenza dal Brasile arriva dopo la sconfitta al ballottaggio presidenziale del 25 ottobre contro Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Bolsonaro avrebbe intenzione di spiegare pubblicamente le ragioni del suo viaggio negli Stati Uniti attraverso una conferenza stampa. Secondo quanto riferito da alcuni suoi alleati, l’incontro con i giornalisti potrebbe tenersi domani, 28 ottobre, a Washington.

Il viaggio è stato preceduto da una tappa in Argentina. La Direzione nazionale delle Migrazioni argentina ha comunicato su X che, alle 22.50 del 27 ottobre, Flávio Bolsonaro e i suoi familiari sono entrati nel Paese attraverso il valico di frontiera del Ponte internazionale Tancredo Neves, nella provincia di Misiones. Tutti erano in possesso di documenti di viaggio validi.

Circa quaranta minuti dopo, alle 23.30, la delegazione si è imbarcata su un volo privato operato dalla compagnia Baires Fly S.A., con destinazione Guayaquil, in Ecuador, come indicato nel piano di volo.

L’allontanamento dal Brasile

La notizia della partenza ha alimentato le ipotesi sulle ragioni dell’allontanamento dal Brasile, mentre resta attesa una presa di posizione diretta del senatore. Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, tra gli scenari evocati dai media brasiliani ci sarebbe anche la possibilità di una richiesta di asilo negli Stati Uniti, con il presidente Donald Trump indicato come possibile interlocutore. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali su un’eventuale domanda di protezione.

La conferenza stampa annunciata potrebbe quindi chiarire le intenzioni di Flávio Bolsonaro e i prossimi passi dopo la sconfitta elettorale.